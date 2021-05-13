Киев привлечет EUR30 млн кредита от ЕИБ для модернизации уличного освещения

Киевский городской совет в четверг утвердил решение о привлечении у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) кредита в размере EUR30 млн для финансирования проекта капитального ремонта сетей наружного освещения столицы до 2024 года.

Как сообщила пресс-служба горсовета, проект предполагает замену нынешних систем освещения на энергоэффективные светодиодные светильники с высокой светоотдачей и индексом передачи цвета на около 2 тыс. улицах и придомовых территориях Киева. Также будут установлены около 3 тыс. опор уличного освещения и заменены 525 км кабельных сетей.

Модернизация позволит увеличить показатели энергоэффективности уличного освещения на 50-60%, а также продлит срок эксплуатации оборудования на 30%, уточняется в сообщении.

"Качественное современное освещение позволит повысить уровень безопасности, снизить количество дорожно-транспортных происшествий, увеличить срок эксплуатации обновленных сетей, а также улучшить экологическое состояние города благодаря отказу от использования газовых ламп, содержащих ртуть", – поясняется в пресс-релизе.

Согласно ему, более 40 тыс. светоточек в столице уже обновлены за средства городского бюджета, всего их насчитывается 148 тыс.

Как сообщалось, Минрегион рассчитывает получить кредит ЕИБ в размере EUR100 млн и техническую помощь на сумму EUR1,5 млн на модернизацию уличного освещения в Украине. В марте-2021 стороны планировали начать разработку рамочного договора.

По данным министерства, расходы на содержание объектов внешнего освещения в Украине в 2020 году составили 1,5 млрд грн, расходы на электроэнергию для уличного освещения – 1,4 млрд грн.