Экономика

14:49 05.05.2021

Реформирование тарифов "УЗ" нужно начинать с грузовых перевозок - замминистра финансов

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Реформирование тарифов "УЗ" нужно начинать с грузовых перевозок - замминистра финансов

Реформирование тарифов "Укрзализныци" нужно начинать с грузовых перевозок, полагает заместитель министра финансов Александр Кава.

"В Украине разговор о реформировании тарифов на железнодорожном транспорте надо начинать не с пассажирских перевозок, а с грузовых. Сейчас много грузов УЗ перевозит по тарифам значительно дешевле себестоимости, то есть де-факто государственная компания дотирует финансово-промышленные группы, по экспертным оценкам, почти на 45 млрд грн в год", – рассказал Кава в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что пассажирское направление в деятельности - не единственное убыточное направление.

Теги: #транспорт #укрзализныця #кава #тарифы
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