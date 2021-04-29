Экономика

18:31 29.04.2021

Объем выполненных стройработ в Украине в I кв. сократился на 12,3% - Госстат

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Объем выполненных стройработ в Украине в I кв. сократился на 12,3% - Госстат

Объем выполненных строительных работ в Украине в январе-марте 2021 года сократился на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), в январе-марте объем выполненных стройработ составил 26,3 млрд грн.

По данным статведомства, в марте-2021 сезонно скорректированный индекс строительной продукции составил 99,7% по сравнению с предыдущим месяцем, скорректированный на эффект календарных дней по сравнению с мартом-2020 – 90,4%.

Госстат сообщил, что в марте-2021 к марту-2020 рост объема стройработ наблюдался в сегменте жилого строительства – на 8,6%, инженерных сооружений – на 9,7%. При этом в нежилом строительстве падение объемов стройработ составило 4,2%.

Доля нового строительства к общему объему выполненных стройработ составила 44,5%, ремонта – 27,9%, реконструкции и технического переоснащения – 27,6%.

Рост объема строительных работ в январе-марте 2021 года по сравнению с январем-мартом-2020 зафиксирован в Хмельницкой (на 40,8%), Ривненской (на 29,2%), Тернопольской (на 9,2%) и Харьковской (на 4,7%) областях.

В остальных регионах наблюдалось снижение объемов строительства. Самое значительное падение показали Черновицкая (на 59,4%) и Винницкая (на 56%) области.

Статданные приведены без учета временно оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, объем выполненных строительных работ в Украине в 2020 году увеличился на 4% по сравнению с 2019 годом.

Теги: #стройработы #объем
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