Экономика

18:10 23.07.2019

Объем выполненных стройработ в Украине в июне возрос на 1,7%

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Объем выполненных стройработ в Украине в июне возрос на 1,7%

Объем выполненных строительных работ в Украине в июне 2019 года увеличился на 1,7% по сравнению с июнем-2018, в мае-2019 к маю-2018 этот показатель вырос на 15,7%.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета оккупированного Крыма и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Согласно информации статведомства, объем выполненных строительных работ в июне-2019 увеличился на 1,4% по сравнению с маем-2019 (согласно сезонно скорректированным данным – снизился на 7,3%), тогда как в мае-2019 этот показатель увеличился на 6,3% по сравнению с апрелем-2019.

Согласно данным Госстата, в июне-2019 к июню-2018 объем работ сократился в жилищном и инженерном строительстве и возрос в нежилом. Согласно нескорректированным данным, падение в жилом строительстве составило 7,5%, в инженерном – 7,2%. Нежилое строительство при этом возросло на 25,6%.

Кроме этого, Госстат сообщил, что в июне объем выполненных стройработ в строительстве жилых зданий по сравнению с маем сократилось на 3,8%, нежилых – возрос на 8,7%, инженерных сооружений – сократилось на 0,2%.

В январе-июне-2019 по сравнению с январем-июнем-2018 падение объема строительных работ зафиксировано в трех областях Украины, в частности, в Ивано-Франковской (на 17%, до 2 млрд 193,3 млн грн), Ривненской (на 3,4%, до 824,1 млн грн), Одесской (на 10,6%, до 5 млрд 795,8 млн грн).

Самый больший рост объемов выполненных стройработ за первые шесть месяцев 2019 года зафиксирован в Винницкой (в 2,2 раза, до 3 млрд 669,5 млн грн), Черниговской (в 1,8 раза, до 651,3 млн грн) и Кировоградской (в 1,5 раза, до 781,2 млн грн) областях.

В Киеве объем выполненных работ по строительству за шесть месяцев текущего года вырос на 19,5% и составил 15,602 млрд грн.

Теги: #стройработы #госстат
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