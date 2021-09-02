Экономика

14:24 02.09.2021

Объем гривни в наличном обороте вырос до 594 млрд грн – глава НБУ

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Объем гривни в наличном обороте вырос до 594 млрд грн – глава НБУ

Объем гривни в наличном обороте в данный момент составляет 594 млрд грн, из них на монеты приходится всего 4 млрд грн, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко на открытии "Музея гривни под открытым небом" в четверг, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

"Банкноты в обороте составляют 590 млрд грн общим количеством 2,9 млрд шт., монеты – 4 млрд грн, 13,8 млрд шт.", – отметил Шевченко.

Согласно данным Нацбанка, на конец июля наличные вне банков составляли 548,62 млрд грн, в кассе банков – 45,97 млрд грн, тогда как на начало года соответственно 516,09 млрд грн и 42,4 млрд грн, а суммарный их объем за семь месяцев вырос на 6,5%.

В минувшем году, как сообщалось, объем наличных в обращении подскочил на треть, или на 133,4 млрд грн – до 558,5 млрд грн.

Выставка "Музей гривни под открытым небом", посвященная 30-летию независимости Украины и 25-летию гривни, открылась в четверг на Контрактовой площади в Киеве, продлится до 30 сентября.

Теги: #нбу #объем #гривня
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