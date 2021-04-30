Экономика

12:18 30.04.2021

"Оболонь" начала продажу пива "Zibert Светлое" в таре объемом 1,75 л

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"Оболонь" начала продажу пива "Zibert Светлое" в таре объемом 1,75 л

Корпорация "Оболонь" (Киев), одна из крупнейших пивоваренных компаний в Украине, начала дистрибуцию пива "Zibert Светлое" в ПЭТ-бутылках объемом 1,75 л, продукт станет самым доступным для потребителя среди крупных форматов, сообщила компания в пресс-релизе на сайте.

Производитель уточнил, что такой формат – единственный на украинском рынке в настоящее время. Продажи продукта в новом формате стартовали с западных регионов Украины.

Как сообщалось, "Оболонь" в марте текущего года запустила производство на предприятиях корпорации в Красилове (Хмельницкая обл.) и Александрии (Кировоградская обл.) слабоалкогольного напитка "Джин Грейпфрут" с содержанием алкоголя 8,0% об, который будет расфасовываться в тару 0,33 л.

Корпорация производит пиво, безалкогольные и слабоалкогольные напитки, минеральную воду, снэки, является крупнейшим в стране экспортером пива. В ее состав входят главный завод в Киеве и девять предприятий в регионах страны.

Основные бренды - "Оболонь", Carling, Zlata Praha, Hike premium, Zibert, Keten, Hardmix, BeerMix, "Десант", "Жигулевское", "Живчик", "Оболонська", "Прозора". Корпорация также выпускает слабоалкогольные напитки Rio, "Джин-тоник", "Водка лайм", "Виски Вишня", "Ром-кола", "Бренди-кола", Ciber.

Корпорация нарастила в 2020 году чистую прибыль на 36,6% по сравнению с 2019 годом - до 351,81 млн грн.

Теги: #пиво #оболонь #объем
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