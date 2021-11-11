Экономика

13:04 11.11.2021

"Газпром" после снижения вернул объем транзита через Украину на контрактный уровень – глава ОГТСУ

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"Газпром" после снижения вернул объем транзита через Украину на контрактный уровень – глава ОГТСУ

Объем ежедневного транзита российского газа через Украину вернулся к контрактным объемам в 109 млн куб. м в сутки после снижения почти до 57 млн куб. м в первые дни ноября, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Никаких дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, "Газпром" не забронировал. Поэтому об увеличении поставок в ЕС через Украину (говорить) не стоит", – написал он в Facebook в четверг.

Макогон напомнил, что транзит в этот день в 2020 году был 178,4 млн куб. м, а в 2019 году - 277,3 млн куб. м в сутки.

"Украина готова транзитировать до 250 млн куб. м в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит", – подчеркнул глава ОГТСУ.

Как сообщалось, транзит природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в январе-октябре 2021 года составил 35,3 млрд куб. м, что на 21,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года (45 млрд куб. м), и на 56,7% меньше, чем за 10 месяцев 2019-го (81,5 млрд куб. м).

В западном направлении транзитом поставлено 32,456 млрд куб. м газа (Словакия – 22,43 млрд куб. м, Венгрия – 6,799 млрд куб. м, Польша – 3,227 млрд куб. м), в южном – 2,833 млрд куб. м (Молдова – 2,439 млрд куб. м, Румыния – 0,394 млрд куб. м).

В октябре транзит составил 2,634 млрд куб. м, что на 19,1% меньше сентября из-за прекращения "Газпромом" поставок газа в Венгрию по украинскому маршруту. В т.ч. в направлении Словакии транзит составил 2,117 млрд куб. м, Польши – 0,342 млрд куб. м, Молдовы – 0,176 млрд куб. м.

 

Теги: #газпром #транзит #объем
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