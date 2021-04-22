Председатель правления "Мисто Банк" уличен в подаче ложных отчетностей в Нацбанк

Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали противоправную деятельность председателя правления и главного бухгалтера одного из банков, которые для сокрытия неплатежеспособности учреждения фальсифицировали финансовую документацию во время подачи отчетностей в Национальный банк.

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, организаторы подавали ложные данные для получения от Нацбанка кредитных средств по программе рефинансирования.

"Они неоднократно в течение 2018-2020 гг вносили в финансовой отчетности недостоверные сведения о наличии у финучреждения прав на целостный имущественный комплекс из пищевого производства. Балансовая стоимость комплекса определена в 277 млн грн, что составляет 13,7% от всех активов банка. Получив недостоверные данные, регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн грн рефинансирования и 50 млн кредита "овернайт" для поддержания ликвидности", - сказано в сообщении.

Так, из-за действий сообщников банк признан неплатежеспособным. В учреждение введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Точный размер нанесенного государству ущерба будет установлен в дальнейшем досудебном расследовании.

Председателю правления и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.220-2 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, речь идет о председателе и бухгалтере "Мисто Банка".