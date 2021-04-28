ФГВФЛ выставил на аукцион офис Мисто Банка в Киеве за 100 млн грн

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выставил на открытые торги в системе "ProZorro.Продажи" офис Мисто Банка, который находится в историческом центре Киева.

Согласно сообщению на сайте Фонда в среду, торги пройдут по английской модели (на повышение цены) 6 мая. Стартовая цена лота №G22N019631 – 100,15 млн грн, размер гарантированного взноса – 10%.

Согласно описанию лота, офис площадью 2,513 тыс. кв м. расположен по адресу Нестеровский переулок, № 6 (буква А). Объект имеет фасадное расположение на 1-4 этажах нового современного 22-этажного дома премиум-класса. В лот также вошли 428 единиц оборудования.

Как сообщалось, НБУ 14 декабря 2020 года отнес Мисто Банк к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50% и более минимального установленного уровня из-за потери одного из основных активов - предприятия по переработке сои в Херсонской области, балансовой стоимостью более 271 млн грн, или почти 17% всех активов банка.

Регулятор 27 января 2021 года принял решение о ликвидации и отзыве банковской лицензии банка.

Мисто Банк основан в 1993 году. По данным НБУ, на 1 января 2020 года основными акционерами финучреждения являлись И.Фурсин, который прямо и опосредованно владел 97,180668% акций банка, гражданин Латвии Игорь Буймистер – 1,811499%.

По состоянию на 1 октября 2020 года банк по размеру общих активов занимал 53-е место среди 74 (1,498 млрд грн) действовавших в стране банков.