Экономика

17:45 15.12.2020

ФГВФЛ ввел временную администрацию в неплатежеспособный Мисто Банк Фурсина

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ФГВФЛ ввел временную администрацию в неплатежеспособный Мисто Банк Фурсина

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ввел временную администрацию в неплатежеспособный Мисто Банк народного депутата VIII созыва Ивана Фурсина, сообщила пресс-служба банка во вторник.

Согласно сообщению, временная администрация введена в банке сроком на один месяц, с 15 декабря 2020 года по 14 января 2021-го.

Отмечается, что временным администратором банка назначена начальник управления раннего реагирования департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Виктория Степанец.

Как сообщалось, НБУ 14 декабря отнес Мисто Банк к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50% и более от минимального установленного уровня из-за потери одного из основных активов - предприятия по переработке сои в Херсонской области, балансовой стоимостью более 271 млн грн, или почти 17% от всех активов банка.

Мисто Банк основан в 1993 году. По данным НБУ, на 1 января 2020 года основными акционерами финучреждения являлись И.Фурсин, который прямо и опосредованно владел 97,180668% акций банка, гражданин Латвии Игорь Буймистер – 1,811499%.

По состоянию на 1 октября 2020 года банк по размеру общих активов занимал 53-е место (1,498 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков, сообщила пресс-служба центробанка в понедельник.

Теги: #временная_администрация #мисто_банк
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