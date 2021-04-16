Курс гривни на межбанке в пятницу ослабился до 27,992 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу незначительно ослабился до 27,9925 грн/$1 с 27,9900 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,985-28,00 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 27,97 грн/$1 с 27,96 грн/$1 в четверг.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 19 апреля – до 27,9783 грн/$1 с 27,9592 грн/$1 накануне.