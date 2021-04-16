Экономика

15:45 16.04.2021

Минэкономики начислило аграриям 190 млн грн компенсации стоимости сельхозтехники за 4 месяца

2 мин читать
Минэкономики начислило аграриям 190 млн грн компенсации стоимости сельхозтехники за 4 месяца

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило распределение 189,4 млн грн для аграриев, купивших за период с декабря 2020 года по март 2021-го с/х техники отечественного производства на общую сумму 909,2 млн грн, сообщило ведомство на сайте в пятницу.

Согласно пресс-релизу, распределение средств произошло в рамках бюджетной программы "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей", за счет чего компенсацию от государства получат 1,83 тыс. аграриев за приобретение 2,85 тыс. ед. украинской с/х техники.

"Численность производителей сельхозтехники с должным уровнем локализации возросла с 40 предприятий в 2017 году до 210 предприятий в 2021 году, что способствовало расширению количества рабочих мест минимум на 5 тыс.", - отметил глава министерства Игорь Петрашко, цитируемый в сообщении.

Он уточнил, что продолжение финансирования данной программы важно для правительства, поскольку за четыре года ее реализации производители с/х техники инвестировали в данную отрасль машиностроения около 2,5 млрд грн для повышения качества продукции и освоения новых видов техники. При этом доля с/х техники украинского производства за четыре года увеличилась в 2,4 раза - до 36% рынка сельхозтехники Украины, а ее номенклатура выросла в 20 раз - до 15,46 тыс. наименований.

Минэкономики отметило, что в 2021 году по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" (направление "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства") предусмотрен 1 млрд грн государственной поддержки.

Как сообщалось, компенсация стоимости с/х техники предоставляется аграриям на безвозвратной основе в размере 25% стоимости техники и оборудования (без НДС).

Теги: #сельхозтехника #минэкономики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:52 15.04.2021
Минэкономики и "ArcelorMittal Кривой Рог" подписали меморандум о $1 млрд инвестиций в экомодернизацию предприятия

Минэкономики и "ArcelorMittal Кривой Рог" подписали меморандум о $1 млрд инвестиций в экомодернизацию предприятия

09:32 15.04.2021
Минэкономики и "ArcelorMittal Кривой Рог" подписали меморандум о $1 млрд инвестиций в экомодернизацию предприятия

Минэкономики и "ArcelorMittal Кривой Рог" подписали меморандум о $1 млрд инвестиций в экомодернизацию предприятия

12:59 12.04.2021
Минэкономики намерено обязать операторов рынка за 10 дней информировать Госпродпотребслужбу о ввозе торговых образцов

Минэкономики намерено обязать операторов рынка за 10 дней информировать Госпродпотребслужбу о ввозе торговых образцов

18:28 09.04.2021
Дефицита продуктов и значительных колебаний цен на внутреннем рынке не наблюдается – Минэкономики

Дефицита продуктов и значительных колебаний цен на внутреннем рынке не наблюдается – Минэкономики

13:23 09.04.2021
Минэкономики Украины оценило падение ВВП за 2 мес.-2021 в 2,8%

Минэкономики Украины оценило падение ВВП за 2 мес.-2021 в 2,8%

17:48 08.04.2021
Минэкономики Украины прогнозирует спад экономики в I кв.-2021 на 2,2%

Минэкономики Украины прогнозирует спад экономики в I кв.-2021 на 2,2%

11:28 02.04.2021
Кабмин намерен запустить эксперимент по выдаче 10 видов лицензий через "Дию" – проект постановления

Кабмин намерен запустить эксперимент по выдаче 10 видов лицензий через "Дию" – проект постановления

18:08 26.03.2021
Минэкономики объявило конкурс на должность директора "Укрспирта"

Минэкономики объявило конкурс на должность директора "Укрспирта"

18:09 22.03.2021
Минэкономики предлагает направить 200 млн грн в год на поддержку пострадавших из-за карантина киносетей

Минэкономики предлагает направить 200 млн грн в год на поддержку пострадавших из-за карантина киносетей

17:04 22.03.2021
Минэкономики предлагает отсрочить ряд мер по поддержке бизнеса и внести поправки в госпрограмму стимулирования экономики

Минэкономики предлагает отсрочить ряд мер по поддержке бизнеса и внести поправки в госпрограмму стимулирования экономики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла закон о сертификации "Укрэнерго"

Кабмин направил дополнительные 6,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

Эскалация со стороны РФ снизила спрос нерезидентов на ОВГЗ и увеличила на валюту, резервов НБУ достаточно - Нацбанк

Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 7,5%

ПОСЛЕДНЕЕ

Подготовка пре-ТЭО по проекту концессии первого и контейнерного терминалов порта "Черноморск" завершена

АМКУ разрешил кипрской Pumori Enterprises Investments Ltd приобрести контроль над отелями "Лыбидь" и "Славутич" в Киеве

Фактическая цена реализации нефти в Украине в марте увеличилась на 4,3%

АМКУ расследует возможное злоупотребление ПриватБанка и Ощадбанка монопольным положением на рынке услуг эквайринга

Главой набсовета Юнекс Банка назначен директор Dragon Capital Invetsments Евгений Баранов

Украина с начала 2020/2021 МГ экспортировала 37 млн тонн зерновых

Средняя цена на курятину в I кв.-2021, по уточненным данным МХП, выросла на 4% вместо снижения на 1%

Госналоговая в марте провела 186 проверок АЗС и выписала штрафов на 83 млн грн

Депутатское объединение по развитию ВИЭ присоединилось к призывам отменить price cap на рынке э/э

КГГА утвердила проект землеустройства для передачи участка в пользование теруправления ГБР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА