Минэкономики начислило аграриям 190 млн грн компенсации стоимости сельхозтехники за 4 месяца

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило распределение 189,4 млн грн для аграриев, купивших за период с декабря 2020 года по март 2021-го с/х техники отечественного производства на общую сумму 909,2 млн грн, сообщило ведомство на сайте в пятницу.

Согласно пресс-релизу, распределение средств произошло в рамках бюджетной программы "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей", за счет чего компенсацию от государства получат 1,83 тыс. аграриев за приобретение 2,85 тыс. ед. украинской с/х техники.

"Численность производителей сельхозтехники с должным уровнем локализации возросла с 40 предприятий в 2017 году до 210 предприятий в 2021 году, что способствовало расширению количества рабочих мест минимум на 5 тыс.", - отметил глава министерства Игорь Петрашко, цитируемый в сообщении.

Он уточнил, что продолжение финансирования данной программы важно для правительства, поскольку за четыре года ее реализации производители с/х техники инвестировали в данную отрасль машиностроения около 2,5 млрд грн для повышения качества продукции и освоения новых видов техники. При этом доля с/х техники украинского производства за четыре года увеличилась в 2,4 раза - до 36% рынка сельхозтехники Украины, а ее номенклатура выросла в 20 раз - до 15,46 тыс. наименований.

Минэкономики отметило, что в 2021 году по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" (направление "Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства") предусмотрен 1 млрд грн государственной поддержки.

Как сообщалось, компенсация стоимости с/х техники предоставляется аграриям на безвозвратной основе в размере 25% стоимости техники и оборудования (без НДС).