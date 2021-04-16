Средняя цена на курятину в I кв.-2021, по уточненным данным МХП, выросла на 4% вместо снижения на 1%

Средняя цена на курятину в январе-марте 2021 года выросла на 4% - до $1,43/кг по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в сообщении агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) на Лондонской фондовой бирже в пятницу, вносящем правки в данные квартального отчета.

"Компания приносит свои извинения и должна исправить данные, опубликованные 15 апреля 2021 года. Пожалуйста, примите во внимание: средняя цена мяса птицы за 1 кг в долларах США (экспорт) в предыдущей версии пресс-релиза была указана на основе условий поставки FCA. в то время как обычно он предоставляется на условиях поставки CIF", - уточнила пресс-служба.

В отчете от 15 апреля МХП указывал, что средняя цена продажи курятины первом квартале 2021 года была на 1% ниже, чем в первом квартале 2020 года – $1,36 за кг (без НДС).

Как сообщалось, МХП в январе-марте 2021 года реализовал 154,37 тыс. тонн куриного мяса, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, из-за снижения продаж на внутреннем рынке на 5% – до 72,11 тыс. тонн.

В первом квартале 2021 года экспорт курятины несколько вырос – на 0,3%, до 82,26 тыс. тонн, в том числе продажи в страны Ближнего Востока - на 73% (главным образом благодаря увеличению продаж в Саудовскую Аравию). В частности, доля Ближнего Востока в экспортных продажах увеличилась до 54% с 31% годом ранее, тогда как доля СНГ снизилась до 23% с 28%, Африки – до 15% с 20%, ЕС – до 6% с 15%.