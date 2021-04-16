Экономика

13:18 16.04.2021

Средняя цена на курятину в I кв.-2021, по уточненным данным МХП, выросла на 4% вместо снижения на 1%

2 мин читать
Средняя цена на курятину в I кв.-2021, по уточненным данным МХП, выросла на 4% вместо снижения на 1%

Средняя цена на курятину в январе-марте 2021 года выросла на 4% - до $1,43/кг по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, говорится в сообщении агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) на Лондонской фондовой бирже в пятницу, вносящем правки в данные квартального отчета.

"Компания приносит свои извинения и должна исправить данные, опубликованные 15 апреля 2021 года. Пожалуйста, примите во внимание: средняя цена мяса птицы за 1 кг в долларах США (экспорт) в предыдущей версии пресс-релиза была указана на основе условий поставки FCA. в то время как обычно он предоставляется на условиях поставки CIF", - уточнила пресс-служба.

В отчете от 15 апреля МХП указывал, что средняя цена продажи курятины первом квартале 2021 года была на 1% ниже, чем в первом квартале 2020 года – $1,36 за кг (без НДС).

Как сообщалось, МХП в январе-марте 2021 года реализовал 154,37 тыс. тонн куриного мяса, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, из-за снижения продаж на внутреннем рынке на 5% – до 72,11 тыс. тонн.

В первом квартале 2021 года экспорт курятины несколько вырос – на 0,3%, до 82,26 тыс. тонн, в том числе продажи в страны Ближнего Востока - на 73% (главным образом благодаря увеличению продаж в Саудовскую Аравию). В частности, доля Ближнего Востока в экспортных продажах увеличилась до 54% с 31% годом ранее, тогда как доля СНГ снизилась до 23% с 28%, Африки – до 15% с 20%, ЕС – до 6% с 15%.

Теги: #курятина #мхп #цена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:55 14.04.2021
Аренда МХП логистического центра "Арктика" у Dragon Capital не приведет к значительным изменениям на рынке куриного мяса - АМКУ

Аренда МХП логистического центра "Арктика" у Dragon Capital не приведет к значительным изменениям на рынке куриного мяса - АМКУ

16:09 08.04.2021
"Глава "МХП" Косюк продает свою яхту Асе за €119 млн.

"Глава "МХП" Косюк продает свою яхту Асе за €119 млн.

12:19 08.04.2021
Украина планирует временно облегчить импорт для стабилизации цены на сахар

Украина планирует временно облегчить импорт для стабилизации цены на сахар

10:35 31.03.2021
МХП внедряет систему цифрового планирования ресурсов и рабочих процессов предприятия

МХП внедряет систему цифрового планирования ресурсов и рабочих процессов предприятия

15:31 29.03.2021
Большинство поставщиков предложило цену газа в апреле не выше 6,99 грн/куб. м, 17 превысили эту отметку в диапазоне от 6,70 до 8,30 грн/куб. м

Большинство поставщиков предложило цену газа в апреле не выше 6,99 грн/куб. м, 17 превысили эту отметку в диапазоне от 6,70 до 8,30 грн/куб. м

09:57 29.03.2021
Цена газа для тепловиков по ПСО в марте уменьшится на 8,2% – "Нафтогаз"

Цена газа для тепловиков по ПСО в марте уменьшится на 8,2% – "Нафтогаз"

19:27 26.03.2021
ГК "Нафтогаз Украины" и еще 29 поставщиков сохранили на апрель цену газа не выше 6,99 грн/куб. м

ГК "Нафтогаз Украины" и еще 29 поставщиков сохранили на апрель цену газа не выше 6,99 грн/куб. м

13:59 26.03.2021
Средняя цена аренды жилой недвижимости в Киеве снизилась на 10% с начала года

Средняя цена аренды жилой недвижимости в Киеве снизилась на 10% с начала года

12:30 25.03.2021
"Нафтогаз" в апреле сохранит цену газа для населения 6,86 грн/куб.м - Коболев

"Нафтогаз" в апреле сохранит цену газа для населения 6,86 грн/куб.м - Коболев

10:39 25.03.2021
Кабмин продлил фиксированную цену э/э для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 мая

Кабмин продлил фиксированную цену э/э для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада приняла закон о сертификации "Укрэнерго"

Кабмин направил дополнительные 6,5 млрд грн на закупку вакцин от COVID-19

Эскалация со стороны РФ снизила спрос нерезидентов на ОВГЗ и увеличила на валюту, резервов НБУ достаточно - Нацбанк

Низкий темп вакцинации создает доприск экономических потерь – Нацбанк Украины

Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 7,5%

ПОСЛЕДНЕЕ

Главой набсовета Юнекс Банка назначен директор Dragon Capital Invetsments Евгений Баранов

Украина с начала 2020/2021 МГ экспортировала 37 млн тонн зерновых

Госналоговая в марте провела 186 проверок АЗС и выписала штрафов на 83 млн грн

Депутатское объединение по развитию ВИЭ присоединилось к призывам отменить price cap на рынке э/э

КГГА утвердила проект землеустройства для передачи участка в пользование теруправления ГБР

"Астарта" планирует выплатить EUR12,5 млн дивидендов

Объем общего предложения на рынке складской и логистической недвижимости Киевской области достиг 1,520 млн кв. м - CBRE Ukraine

"Метинвест" внедряет Кодекс делового партнерства

Dragon Capital закрыл сделку по покупке Юнекс Банка

ЕБРР выделит "Кернелу" до $57 млн в рамках синдицированного кредита общим объемом $200 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА