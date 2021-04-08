Экономика

16:09 08.04.2021

Глава МХП Косюк продал свои яхты Асе и Garcon суммарно за €143 млн

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Глава МХП Косюк продал свои яхты Асе и Garcon суммарно за €143 млн

Глава агрохолдинга "МХП" Юрий Косюк продал свою 85-метровую яхту Асе (Туз) за €119 млн и вспомогательную 67-метровую яхту Garcon (Мальчик) неизвестному покупателю в начале 2021 года, сообщило издание Forbes в четверг.

Судно Асе - плавучая пятипалубная вилла с общим тоннажем 2,73 тыс. тонн и максимальной скоростью – 31 км/ч построено в 2012 году на немецкой верфи Lurssen, специализирующейся на создании дорогих суперяхт по индивидуальным проектам. Яхта с вертолетной площадкой, зонами для отдыха, кинотеатром, ночной дискотекой, чайной комнатой, баром, тренажерным залом может принять на борт 10 гостей и 30 членов экипажа.

По данным основателя портала Yacht Harbour Дмитрия Семенихина, 80-85-метровые лодки Lurssen – это оптимальное соотношение размера и качества, поскольку на таких яхтах есть все необходимые опции, а ее содержание на уровне €8–9 млн в год обходится дешевле, чем у 100-метровых яхт. Он уточнил, что сдать в аренду такое судно можно за €750–800 тыс. в неделю.

Издание уточнило, что яхта Асе всегда ходила в сопровождении Garсon, построенной на голландской верфи Damen Shipyards за €25-30 млн. На 67-метровом судне, рассчитанном на 21 пассажира при экипаже в девять человек, можно припарковать вертолет и хранить "игрушки" – водные мотоциклы, надувные лодки, мотоциклы, каяки и байдарки. Задачей Garсon было добираться раньше основного судна до мест стоянки и бухт.

"Мы уважаем личную и семейную жизнь Юрия Косюка и всех сотрудников. Нам неизвестны подробности частной жизни, и мы не получали разрешение на распространение подобной информации в СМИ", – прокомментировала спикер агрохолдинга Ирина Ванникова продажу яхт Косюком.

Forbes отметило, что данная сделка поможет Косюку погасить долг перед собственной компанией. В 2019 году совет директоров МХП выдал кредитную линию до $80 млн компании Косюка WTI Trading Limited, владеющей 59,7% акций "МХП". По данным издания, Косюк на протяжении двух лет брал разные суммы в долг и частично погашал кредит, суммарно выплатив "МХП" $27,3 млн, а оставшиеся $67,4 млн основатель МХП должен вернуть до декабря 2021-го.

Как сообщалось, агрохолдинг "МХП" в 2020 году получил чистый убыток в размере $133 млн против чистой прибыли $215 млн в 2019 году, в основном из-за курсовых убытков в размере $204 млн, обусловленных годовым ослаблением гривны на 16%.

Выручка компании в 2020 году сократилась на 7% - до $1,91 млрд. Его скорректированная EBITDA и операционная прибыль снизились на 7%, соответственно до $395 млн и $201 млн, а рентабельность продаж (EBITDA margin) сохранилась на уровне 2019 года - 21%.

Теги: #яхты #мхп #косюк
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