Экономика

18:50 11.11.2019

МХП Косюка отрицает прямую связь между взносами в "Фонд поддержки реформ" в период Порошенко и его лоббизмом в США

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МХП Косюка отрицает прямую связь между взносами в "Фонд поддержки реформ" в период Порошенко и его лоббизмом в США

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП), мажоритарием и главой правления которого является Юрий Косюк, подтвердил информацию о финансировании пятью его предприятиями "Фонда поддержки реформ в Украине", однако Фонд самостоятельно принимал решение о расходовании этих средств, в частности, об оплате услуг американской лоббистской компании BGR в 2017-2018 гг. для Национального совета реформ во главе с бывшим тогда президентом страны Петром Порошенко.

"Компании группы МХП действительно оказывала финансовую помощь общественному союзу "Фонд поддержки реформ в Украине". Финансовая помощь оказывалась для достижения цели деятельности союза, а именно содействия развитию Украины и роста благополучия ее граждан путем оказания поддержки в разработке и внедрении реформ в Украине", - сообщили в пресс-службе МХП агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В агрохолдинге указали, что компании МХП и ее глава правления не направляли средства, предоставленные "Фонду поддержки реформ в Украине", непосредственно на финансирование лоббизма в США или другие определенные направления.

"Общественный союз самостоятельно определяет направление использования полученных средств от всех учредителей и партнеров с учетом детальных направлений деятельности", - отметили в МХП.

Как утверждает издание Kyiv Post, администрация президента Порошенко через "Фонд поддержки реформ в Украине" оплачивала услуги американских лоббистов за счет взносов компаний Косюка, который на то время был внештатным советником главы государства, и на это ушло $600 тыс. в 2017-2018 гг. Речь идет о пяти агрофирмах: ЧАО "Зернопродукт МХП", ООО "Винницкая птицефабрика", ЧАО "Мироновская птицефабрика", ООО "Научно-производственная фирма "Урожай" и ООО "Урожайная страна". Кроме денег компаний Косюка, с момента создания эта общественная организация получала гранты на миллионы долларов в поддержку реформ от посольств и западных доноров, в том числе американских, пишет Kyiv Post.

В январе 2017 года общественная организация подписала контракт с BGR, заказав услуги для Нацсовета реформ, о чем свидетельствуют отчеты BGR на сайте Министерства юстиции США. BGR прекратила работать для Национального совета реформ в середине 2018 года.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк. Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,556 млрд.

Теги: #мхп #фонд #косюк #реформы
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