Экономика

17:42 20.01.2020

Открытие рынка сельхозземель кардинально не изменит агробизнес – глава МХП Косюк

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Открытие рынка сельхозземель кардинально не изменит агробизнес – глава МХП Косюк

Открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине кардинально не изменит агробизнес и незначительно повлияет на рынок в целом, считает основатель и глава правления агрохолдинга МХП Юрий Косюк.

"Я был удивлен, увидев, как внутри страны было оказано сопротивление открытию рынку сельскохозяйственных земель. Я думаю, что те, кто выступает против этого, играют на страхах людей. Для меня открытие рынка сельхозземель кардинально не изменит агробизнес", - сказал Косюк в интервью изданию Newsweek.

По его мнению, земельная реформа не сильно повлияет на рынок в целом, так как не более 10-15% людей будут продавать свою землю.

"Для нашего бизнеса не имеет значения, принадлежит ли земля, которую мы используем для производства птицы, мелким землевладельцам или крупным. Было много разговоров и политики и пиара от политиков и землевладельцев, но для нас это не ключевой вопрос", - указал глава правления МХП.

Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен и интервью этому же изданию заявила, что земельная реформа является единственной наиболее трансформирующей реформой для Украины и при ее успешном внедрении может стать мировым центром экспорта продовольствия.

"Правительство уже сделало большую часть предварительной работы, такой как исправление ошибок в земельном кадастре, подготовка к реализации. Мы не знаем, сколько людей выйдет и продаст свою землю, как только рынок откроется, или как быстро правительство начнет продавать государственную землю. Мы рекомендуем частным лицам подождать с продажей земли, чтобы посмотреть, куда движутся цены", - сказала Кахконен.

Мораторий на продажу сельхозземель существенно повлиял на состояние рынка и в течение многих лет ограничивал инвестиции в земельный банк по орошению, органическому земледелию, посадке садов и других форм интенсивного земледелия, указала директор по финансовой и операционной деятельности группы "Агротрейд" Елена Ворона в интервью Newsweek.

Кроме того, по ее словам, мораторий привел к тому, что сегодня поля от 100 до 200 га принадлежат от 50 до 80 акционеров, это в свою очередь тянет за собой значительные затраты при оформлении аренды.

"Агротрейд имеет более 17 тыс. арендодателей, число которых растет с каждым годом без увеличения общей площади обрабатываемых земель из-за фрагментации одного участка между несколькими наследниками после смерти человека, получившего первоначальные участки, Чтобы сохранить земельный банк в хорошем состоянии, компания тратит примерно от $7 до $9 за каждый обработанный гектар", - отметила Ворона.

По ее мнению, наиболее важным при открытии рынка земля является формирование долгосрочных отношений по аренды земли на основе договора на рыночных условиях.

"Мы видим в качестве модели развития холдинга сервисную компанию, которая специализируется на выращивании зерновых и масличных культур в Украине. Благодаря нашей бизнес-модели мы можем получать больше среднего дохода в нашем регионе. Однако сервисная компания здесь не обязательно должна быть собственником земли. На данный момент более логично рассматривать покупку земли как отдельную инвестиционную деятельность", - заметила Ворона.

Теги: #мхп #земля #рынок #косюк
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