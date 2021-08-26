Экономика

17:12 26.08.2021

МХП будет продавать свою продукцию под логотипом "Та сама курочка" вместо "Нашей Рябы"

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МХП будет продавать свою продукцию под логотипом "Та сама курочка" вместо "Нашей Рябы"

Глава правления агрохолдинга "МХП" Юрий Косюк решил отказаться от использования логотипа "Наша Ряба" на производимой группой компаний продукции, вместо этого будет использоваться логотип "Та сама курочка", написал он в Facebook в четверг.

"Новость, которой я хочу поделиться, очень вас удивит. Я решил сейчас отказаться от использования логотипа "Наша Ряба" на нашей продукции", - написал он в соцсети.

Согласно данным на сайте бренда, продукция "Нашей Рябы" будет продаваться под логотипом "Та сама курочка".

Как сообщалось, инвестиционная компания In Venture в августе 2021 года проанализировала динамику изменения стоимости украинских брендов. По ее данным, стоимость бренда "Наша Ряба" агрохолдинга МХП в 2020 году снизилась на 15,3% по сравнению с 2019 годом – до $160 млн. Бренд занял 10-е место в рейтинге самых дорогих торговых марок Украины.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj. Земельный банк компании в Украине составляет около 370 тыс. га.

Агрохолдинг в 2020 году получил чистый убыток в размере $133 млн против чистой прибыли $215 млн в 2019 году, в основном из-за курсовых убытков в размере $204 млн, обусловленных годовым ослаблением гривны на 16%.

Выручка МХП в 2020 году сократилась на 7% - до $1,91 млрд. Его скорректированная EBITDA и операционная прибыль уменьшились на 7%, соответственно, до $395 млн и $201 млн. Рентабельность продаж (EBITDA margin) сохранилась на уровне 2019 года - 21%.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Теги: #мхп #косюк #та_сама_курочка #ребрендинг #продукция
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