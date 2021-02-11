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10:36 11.02.2021

Украина передала Грузии ноту в связи с задержанием одесских яхтсменов

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Украина передала Грузии ноту в связи с задержанием одесских яхтсменов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе встречи с временным поверенным по делам Грузии в Украине Давидом Бочоришвили вручил ему ноту с просьбой освободить задержанных на борту яхты граждан Украины.

"Василий Боднар призвал грузинскую сторону обеспечить быстрое и беспристрастное рассмотрение дела задержания в Грузии яхты с гражданами Украины Владимиром Дьяченко и Юрием Хомичем. Грузинскому дипломату была вручена нота МИД Украины по этому вопросу и в очередной раз высказана просьба изменить меру пресечения и освободить указанных украинских граждан", - говорится в сообщении МИД Украины.

В контексте недавних заявлений Михеила Саакашвили заместитель министра подтвердил официальную позицию МИД Украины, что Украинское государство не вмешивается во внутренние дела иностранных государств, а частное мнение отдельных граждан не должно влиять на развитие стратегического партнерства Украины и Грузии.

"Украина и Грузия, которые страдают от российской вооруженной агрессии, должны, несмотря ни на что, держаться вместе, чтобы эффективнее противостоять угрозам Кремля и вместе уверенно двигаться к членству в НАТО. Осознание этого сделает безуспешными любые попытки повредить нашим отношениям", - цитирует слова Боднара пресс-служба МИД.

Кроме того, стороны детально обсудили пути развития украинско-грузинских отношений и подтвердили намерения двух государств укреплять стратегическое партнерство.

"Грузия является стратегическим партнером Украины. Нам важно развивать политический диалог на высоком и высшем уровнях, укреплять двустороннее сотрудничество в различных областях, что соответствует интересам Украины и Грузии и нашим евроинтеграционным и евроатлантическим стремлениям", - отметил Боднар.

Собеседники наметили планы на ближайшую перспективу, среди которых осуществление официального визита вице-премьер-министра, министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани в Украину, подготовка заседания двусторонней комиссии по вопросам экономического сотрудничества, а также организация официального визита главы правительства Украины Дениса Шмыгаля в Грузию.

Теги: #грузия #яхты #украина #нота
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