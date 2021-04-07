Правительство Украины приняло постановление для запуска в 2021 г. спутника "Сич-2-1"

Кабинет министров Украины на заседании в среду определил госпредприятие "Конструкторское бюро "Южное" им.Янгеля заказчиком работ по обеспечению запуска космического аппарата дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) "Сич-2-1" и его страховки, а также источники соответствующего финансирования.

"Путь к осуществлению всех необходимых организационных и финансовых шагов по подготовке и выводу космического аппарата "Сич-2-1" открыт. Далее дело за Государственным космическим агентством Украины и КБ "Южное", – прокомментировал это решение вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в Facebook.

Он подтвердил задачу, поставленную президентом и правительством, о запуске спутника до конца текущего года и подчеркнул, что такие запуски должны стать регулярными.

Согласно проектам документов, размещенным на сайте правительства, оператором оптико-электронной космической системы ДЗЗ будет выступать Национальный центр управления и испытаний космических средств, и результаты работы этой системы будут бесплатными для центральных органов исполнительной власти.

В материалах отмечается, что помимо бюджетных средств на запуск спутника будут использованы остатки привлеченных под госгарантии средств по проекту создания космического ракетного комплекса "Циклон-4".

В документах также указывается, что "Сич-2-1" планируется включить в европейскую программу ДЗЗ Copernicus, а интервал пространственной разрозненности 5-10 м широко затребован в народном хозяйстве. Прямой экономический эффект ожидается благодаря продаже коммерческим структурам не менее чем 150 тыс. кв. км и оценивается в $5 млн в год только за счет данных, полученных из Украины.