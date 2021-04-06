Экономика

13:24 06.04.2021

Правительство отменило ликвидацию терорганов Госгеокадастра

1 мин читать
Правительство отменило ликвидацию терорганов Госгеокадастра

Кабинет министров Украины постановлением №301 от 5 апреля отменил решение о ликвидации как юридических лиц территориальных органов Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр), а также отменил ранее запланированное сокращение численности работников этого ведомства.

Ранее Кабмин постановлением №1118 от 16 ноября 2020 года ликвидировал территориальные органы Госгеокадастра и сократил штат его сотрудников на 57% - до 4,317 тыс. чел.

"Для обеспечения граждан качественными услугами вместо ликвидированных управлений будут созданы территориальные органы Госгеокадастра как структурные подразделения центрального аппарата. Это решение, параллельно с передачей земель общинам, является шагом к превращению Госгеокадастра в орган, который будет предоставлять гражданам качественные сервисные услуги и работать над наполнением кадастра", - сообщил в ноябре 2020 года глава Госгеокадастра Роман Лещенко (сейчас - министр Минагрополитики) на сайте ведомства.

Как сообщалось, киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм отчуждения сельскохозяйственных земель государственной собственности, организованный должностными лицами региональных подразделений Госгеокадастра под прикрытием центрального руководства.

По данным службы, чиновники Госгеокадастра незаконно вывели через электронные реестры более 700 тыс. га земли. Незаконная схема, по которой более 2,5 тыс. земельных участков оформили на одного человека по одному целевому назначению два и более одного раза, действовала в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра.

Теги: #госгеокадастр #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:22 05.04.2021
Кабмин подписал меморандум с ассоциацией нефтетрейдеров 50% розницы и 80% импорта

Кабмин подписал меморандум с ассоциацией нефтетрейдеров 50% розницы и 80% импорта

14:08 03.04.2021
Кабмин одобрил проект меморандума с нефтетрейдерами

Кабмин одобрил проект меморандума с нефтетрейдерами

11:28 02.04.2021
Кабмин намерен запустить эксперимент по выдаче 10 видов лицензий через "Дию" – проект постановления

Кабмин намерен запустить эксперимент по выдаче 10 видов лицензий через "Дию" – проект постановления

10:07 02.04.2021
Кабмин поручил силовым ведомствам вместе с Минцифры выполнить изыскания по вопросам модернизации РЭС в диапазоне 700-900 МГц

Кабмин поручил силовым ведомствам вместе с Минцифры выполнить изыскания по вопросам модернизации РЭС в диапазоне 700-900 МГц

21:17 01.04.2021
Кабмин учредил Нацинвестфонд с уставным капиталом 100 млн грн

Кабмин учредил Нацинвестфонд с уставным капиталом 100 млн грн

18:02 01.04.2021
Чиновники Госгеокадастра незаконно вывели из госсобственности 700 тыс. га с/х земель из-за пробелов в кадастре и системе "Докпроф"

Чиновники Госгеокадастра незаконно вывели из госсобственности 700 тыс. га с/х земель из-за пробелов в кадастре и системе "Докпроф"

14:56 30.03.2021
Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру в период пандемии - Шмыгаль

Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру в период пандемии - Шмыгаль

11:39 25.03.2021
Кабмин разрешил членам конкурсных комиссий на госслужбе участвовать в заседаниях дистанционно

Кабмин разрешил членам конкурсных комиссий на госслужбе участвовать в заседаниях дистанционно

19:00 24.03.2021
Кабмин создал рабочую группу по применению ЕС "углеродного налога" к Украине

Кабмин создал рабочую группу по применению ЕС "углеродного налога" к Украине

17:44 24.03.2021
Кабмин планирует до конца 2021 покрыть сетью передвижных отделений "Укрпошты" 50% сел - План приоритетных действий

Кабмин планирует до конца 2021 покрыть сетью передвижных отделений "Укрпошты" 50% сел - План приоритетных действий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и ВБ обсуждают подготовку пяти новых совместных проектов - Минфин

Дефицит Пенсионного фонда в І кв.-2021 составил 7,5 млрд грн

Кабмин подписал меморандум с ассоциацией нефтетрейдеров 50% розницы и 80% импорта

Кабмин отказался от запрета импорта газетной бумаги из РФ

Кличко анонсировал новые льготы и преференции для малого и среднего бизнеса в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Главы НБУ и МВД обсудят подписание меморандума о решении вопроса достройки жилья "Аркады"

Украина и ВБ обсуждают подготовку пяти новых совместных проектов - Минфин

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в марте увеличился – мониторинг

Ремонт на Харківській об'їзній розпочався одночасно на трьох ділянках - "Укравтодор"

Ремонт на Харьковской объездной начался одновременно на трех участках - "Укравтодор"

Стоимость аренды жилья в Николаеве за год снизилась на 27%, предложение сократилось вдвое - АСНУ

Локдаун может снизить стоимость аренды жилья в Украине на 15-30% - АСНУ

Рабгруппа при ВР по реформированию системы эконалога провела свое первое заседание

Дефицит Пенсионного фонда в І кв.-2021 составил 7,5 млрд грн

АМКУ расследует повышение цен на сахар "Астартой" и "Радеховским сахаром" в 2020г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА