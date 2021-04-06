Экономика

12:40 06.04.2021

Украина и ВБ обсуждают подготовку пяти новых совместных проектов - Минфин

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Украина и ВБ обсуждают подготовку пяти новых совместных проектов - Минфин

Украина и Всемирный банк (ВБ) обсуждают подготовку к запуску пяти совместных проектов, сообщило Министерство финансов по итогам видеоконференции между его главой Сергеем Марченко и вице-президентом ВБ по делам Европы и Центральной Азии Анной Берде.

"Министр финансов вместе с вице-президентом ВБ обсудили планы сотрудничества на ближайшее будущее – подготовку к запуску пяти новых совместных проектов", – указал Минфин в релизе во вторник.

Согласно ему, на рассмотрение Совета директоров ВБ в ближайшее время планируется вынести финансирование проектов "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", "Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов", "Киевская городская мобильность", "Установление гибридных систем по производству электроэнергии в "Укргидроэнерго" и дополнительное финансирование проекта "Доступ к долгосрочному финансированию" для Укрэксимбанка.

"В настоящее время выборка средств в рамках портфеля Международного банка реконструкции и развития (МБРР) по сравнению с другими международными финансовыми организациями является наивысшей - по состоянию на 1 января 2021 года она составила $693,55 млн, и это в 2,3 раза больше, чем годом ранее", – указал Минфин.

Помимо этого стороны обсудили новые инвестиционные проекты развития транспортной инфраструктуры.

"В этом году заканчивается реализация двух общих проектов строительства дорог. Именно поэтому мы хотели бы продолжить успешную работу в этом направлении и поговорить о подготовке нового проекта для "Укравтодора", - цитирует министра финансов пресс-служба ведомства.

Теги: #вб #марченко #минфин
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