Экономика

13:34 05.04.2021

Дорожники начали работы на обходной дороге Николаева – "Укравтодор"

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Дорожники начали работы на обходной дороге Николаева – "Укравтодор"

Дорожники в рамках программы "Большое строительство" начали работы по восстановлению дорожного покрытия на обходной дороге г. Николаев, которая является частью трассы международного значения М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск.

Как сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook в понедельник, долгое время этот участок дороги находился в неудовлетворительном состоянии. В последнее время существенный дискомфорт для водителей создавали колейность и наплывы на дороге.

Отмечается, что в настоящее время дорожники выполняют ремонтные работы в районе с. Мешково-Погорелово.

Они, в частности, срезают старое изношенное покрытие путем фрезерования, устраивают два слоя асфальтобетона, который уплотняют катками. Ожидается, что такая технология создаст прочное и ровное покрытие, которое будет выдерживать значительные нагрузки.

"Укравтодор" также отмечает, что специалисты лаборатории Службы автодорог для проверки качества работ отобрали образцы и провели контроль температуры асфальтобетона при выполнении ремонта дороги.

Для безопасного движения транспорта на обходе также установлено 36 направляющих столбиков.

Теги: #укравтодор #николаев
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