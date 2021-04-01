Экономика

18:11 01.04.2021

Курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 27,86 грн/$1

1 мин читать
Курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 27,86 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг ослабился до 27,860 грн/$1 с 27,855 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,85-27,87 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 27,83 грн/$1 с 27,81 грн/$1 в среду.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 2 апреля – до 27,8324 грн/$1 с 27,8226 грн/$1 накануне.

Теги: #курс #гривня
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:44 01.04.2021
Банкиры ожидают сезонного укрепления курса гривни во II кв.-2021

Банкиры ожидают сезонного укрепления курса гривни во II кв.-2021

15:15 01.04.2021
Vodafone Big Data Lab выпустила первых 20 студентов и анонсировала второй набор

Vodafone Big Data Lab выпустила первых 20 студентов и анонсировала второй набор

09:02 01.04.2021
Биткойн все ближе к $60 тыс. благодаря растущему признанию криптовалют в мире

Биткойн все ближе к $60 тыс. благодаря растущему признанию криптовалют в мире

17:53 25.03.2021
Курс гривни на межбанке в четверг ослабился третий день подряд и достиг 27,99 грн/$1

Курс гривни на межбанке в четверг ослабился третий день подряд и достиг 27,99 грн/$1

17:55 24.03.2021
Курс гривни на межбанке в среду продолжил ослабляться и достиг отметки 27,92 грн/$1

Курс гривни на межбанке в среду продолжил ослабляться и достиг отметки 27,92 грн/$1

18:11 18.03.2021
Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,69 грн/$1

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,69 грн/$1

19:04 15.03.2021
Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,62 грн/$1

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,62 грн/$1

17:53 12.03.2021
Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,72 грн/$1

Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 27,72 грн/$1

14:17 03.03.2021
Курс биткойна вновь растет, поднялся выше отметки в $51000 впервые за неделю

Курс биткойна вновь растет, поднялся выше отметки в $51000 впервые за неделю

17:33 26.02.2021
Курс биткойна с начала недели рухнул на 16%

Курс биткойна с начала недели рухнул на 16%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Банкиры ожидают сезонного укрепления курса гривни во II кв.-2021

Госбюджет в марте-2021 перевыполнен на 8% от плана – Госказначейство

Нацбанк согласовал покупку Юнекс Банка владельцем Dragon Capital Фиалой и экс-главой Альфа-Банка Свитеком

Набсовет и правление "УЗ" выступают за быстрое внедрение реформ в компании, в том числе за разделение вертикалей

Сейчас критический момент для украинских политиков, чтобы успеть завершить земельную реформу до 1 июля – замдиректора миссии USAID

ПОСЛЕДНЕЕ

"ГарПок" с начала года оплатил ВИЭ-генерации 16,77 млрд грн, половина из которых за электроэнергию-2020

Бизнес в марте улучшил оценку перспектив в ответ на благоприятную внешнюю конъюнктуру и повышение внутреннего спроса – НБУ

Госбюджет в марте-2021 перевыполнен на 8% от плана – Госказначейство

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в I кв. выросли на 4%

Украина входит в апрель с запасами в ПХГ чуть ниже 16 млрд куб. м

Общий фонд госбюджета-2021 в I-кв.-2021 выполнен с дефицитом 33,6 млрд грн, в марте этот показатель составил 5,3 млрд грн - Минфин

Нацбанк согласовал покупку Юнекс Банка владельцем Dragon Capital Фиалой и экс-главой Альфа-Банка Свитеком

Бюджет Львовской области перевыполнен по доходам впервые за последние 12 месяцев – глава обладминистрации

Украина через 3 года начнет покрывать дефицит э/э импортом из-за невыполнения НПСВ – главный диспетчер "Укрэнерго"

Моршинский завод минеральных вод "Оскар" построит цеха для выпуска безалкогольных напитков на Львовщине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА