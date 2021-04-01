Курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 27,86 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг ослабился до 27,860 грн/$1 с 27,855 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,85-27,87 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в четверг ослабился до 27,83 грн/$1 с 27,81 грн/$1 в среду.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 2 апреля – до 27,8324 грн/$1 с 27,8226 грн/$1 накануне.