Глава профильного комитета Рады исключает возможность возврата к переходному периоду для маркировки е-сигарет

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев исключает возможность возврата к переходному периоду для маркировки электронных сигарет.

"Мы уже не будем вводить этот переходной период", - сказал парламентарий в ходе встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) в среду.

По его словам, для продажи немаркированных по новым правилам электронных сигарет у бизнеса были месяцы.

"Закон (устанавливающий новые правила маркировки - ИФ) был подписан президентом в мае, у бизнеса было семь месяцев для продажи такого товара. Был переходной период", – сказал Гетманцев.

Как сообщалось, табачная компания "JTI Украина" прекратила продажу электронных сигарет Logic Compact из-за отсутствия прогнозированного ранее роста объемов категории электронных сигарет в Украине. Сменные картриджи для Logic Compact перестали продаваться с 1 января 2021 года в связи со вступлением в силу ряда изменений закона №466-ІХ. Закон, который вводит акцизный налог для электронных сигарет, также предусматривает, что акцизные марки для таких товаров можно применить исключительно для маркировки продукции, произведенной после 2021 года. Таким образом, изготовленные ранее картриджи считаются немаркированными и их продажа запрещена.