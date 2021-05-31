События

22:45 31.05.2021

Штаммы COVID-19 получат названия букв греческого алфавита - ВОЗ

2 мин читать
Штаммы COVID-19 получат названия букв греческого алфавита - ВОЗ

Варианты коронавируса COVID-19 станут обозначать буквами греческого алфавита во избежание дискриминации стран, в которых эти штаммы обнаружили впервые, и для упрощения употребления в речи, сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Группа экспертов ВОЗ рекомендовала использовать маркировку с использованием букв греческого алфавита, то есть Альфа, Бета, Гамма, что будет легче и практичнее для обсуждения (вариантов) в ненаучной среде", - говорится в заявления ВОЗ.

В документе отмечается, что странам и агентствам следует использовать данные обозначения вариантов вируса, поскольку они не только легко произносимы, но и не стигматизируют страны, в которых впервые обнаружили тот или иной штамм.

В соответствии с новой системой, "британский" штамм коронавируса B.1.1.7 получит название "Альфа", вариант B.1.351, впервые обнаруженный в ЮАР, станет "Бетой", а бразильский P.1 - "Гаммой".

Два подвида "индийского" штамма коронавируса - B.1.617.2 и B.1.617.1 - назовут "Дельтой" и "Каппой" соответственно.

"Они не заменят научных названий, но призваны помочь в общественном обсуждении", - заявила в свою очередь ведущий врач-эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове.

СМИ напоминают, что ранее в мае президент США Джо Байден подписал закон против преступлений на почве ненависти, нацеленный на защиту американцев азиатского происхождения, которые пострадали от резкого увеличения нападок в ходе пандемии COVID-19.

В греческом алфавите 24 буквы. Эпсилон, Зета, Эта, Тета и Йота уже выбраны для обозначения вариантов, за которыми ведется пристальное наблюдение.

Теги: #маркировка #воз #штаммы #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:05 31.05.2021
Украине нужен реалистичный план вакцинации, чтобы подготовиться к третьей волне пандемии COVID-19 – нардеп Рудик

Украине нужен реалистичный план вакцинации, чтобы подготовиться к третьей волне пандемии COVID-19 – нардеп Рудик

15:24 31.05.2021
В Украине положительная динамика по заболеваемости COVID-19, все области в "желтой" зоне

В Украине положительная динамика по заболеваемости COVID-19, все области в "желтой" зоне

10:16 31.05.2021
Во вьетнамском Хошимине протестируют на коронавирус всех 9 млн жителей города

Во вьетнамском Хошимине протестируют на коронавирус всех 9 млн жителей города

08:47 31.05.2021
6 168 человек привито против COVID-19 за сутки

6 168 человек привито против COVID-19 за сутки

08:21 31.05.2021
Вспышка COVID-19 зафиксирована в южной китайской провинции Гуандун

Вспышка COVID-19 зафиксирована в южной китайской провинции Гуандун

08:18 31.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 934 человека

В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 934 человека

22:14 30.05.2021
Во Вьетнаме обнаружили штамм COVID-19 с характеристиками как "британского", так и "индийского" вариантов

Во Вьетнаме обнаружили штамм COVID-19 с характеристиками как "британского", так и "индийского" вариантов

09:21 30.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 169,9 млн - университет Джонса Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 169,9 млн - университет Джонса Хопкинса

09:10 30.05.2021
8 592 человека привито против COVID-19 за сутки – Минздрав

8 592 человека привито против COVID-19 за сутки – Минздрав

08:21 30.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 733 человека – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 5 733 человека – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Апелляционный суд назначил Стерненко условное наказание

Ученый совет лишит Лукашенко звания почетного доктора КНУ им. Шевченко 7 июня - ректор

В руках у киевлянина взорвался неизвестный предмет, полиция выясняет детали

В Украине за сутки зафиксировано 1 703 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 4 934 человека

Тайские правоохранители не нашли признаков насильственной смерти украинского посла Андрея Бешты

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин расширил состав номинационного комитета за счет 5-го независимого представителя

Москва продлит ограничения на авиасообщение с Турцией

Полиция начала уголовное производство по факту конфликта со стрельбой в Киеве, в результате которого пострадали два человека

Зеленский подписал распоряжение о конкурсе на должность секретаря Национального трехстороннего социально-экономического совета

Макрон не видит реальных альтернатив "нормандскому формату"

Шмыгаль обсудил со специальным посланником правительства ФРГ в Украине реализацию реформы децентрализации

Премьеры Молдовы, Грузии и Украины просят ЕК облегчить доступ к вакцинам от COVID-19

Вьетнам из-за угрозы COVID-19 до 7 июня не будет принимать международные авиарейсы в Ханое

Российские наемники на Донбассе с начала суток 5 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Апелляционный суд назначил Стерненко условное наказание

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА