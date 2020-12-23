Минфин отрицает сложности с получением табачными компаниями новых акцизных марок

Бизнесу была предоставлена возможность вовремя получить акцизные марки нового образца для сигарет и жидкостей для электронных сигарет, чтобы подготовиться к реализации табачной продукции по новым правилам, заявляет Министерство финансов.

"По данным Минфина, предоставленным Государственной налоговой службой, изготовлено, прошло государственный прием и отгрузку к территориальным органам Госналоговой свыше 216 млн шт. марок акцизного налога нового образца, заказанных производителями табачных изделий. Таким образом, бизнесу предоставлена возможность вовремя получить акцизные марки нового образца", - указало министерство на сайте в среду.

В то же время ранее Европейская бизнес ассоциация указывала, что из-за невозможности производителям вовремя получить новые марки (по словам компаний, это необходимо было сделать до второй декады декабря). Как пояснила бизнес-ассоциация, законодательство предусматривает, что акцизные марки для таких товаров могут быть доступны для производителей и импортеров не раньше, чем в последние дни декабря этого года. При этом их можно применить исключительно для маркировки продукции, произведенной после 2021 года.

В ассоциации предлагают в качестве решения вопроса срочное внесение изменений в законодательство, которые позволят реализацию уже ввезенной продукции до 1 июля 2021 года.

Помимо этого, компании-члены ЕБА указали на некоторые проблемы с получением лицензии на право торговли жидкостями для электронных сигарет.

Как напомнил Минфин, с 2021 года в оборот вводятся новые акцизные марки для табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет отечественного и импортного производства. По новым нормам, сигареты, сигариллы, произведенные с 1 января 2021 года, должны быть промаркированы акцизами с указанием количества штук в пачке или в упаковке, иначе они не считаются промаркированными.

Такие изменения были утверждены постановлением Кабмина от 28 октября 2020 года № 1037, что должно усилить борьбу с нелегальным оборотом таких товаров, в частности, фальсифицированной, контрафактной и контрабандной продукцией, указал Минфин.