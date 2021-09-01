Экономика

18:04 01.09.2021

Украина вводит спецмаркировку бытовых электроприборов в соответствии с законодательством ЕС

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Украина вводит спецмаркировку бытовых электроприборов в соответствии с законодательством ЕС

Украина вводит систему энергетической маркировки и экодизайна бытовых электроприборов во исполнение в полном объеме обязательств, взятых Украиной в соответствие с Соглашением с ЕС, а также Договором о создании Энергетического сообщества.

Соответствующее постановление принято Кабинетом министров на заседании в среду.

Изменения касаются энергомаркировки и экодизайна холодильников, бытовых посудомоечных, стиральных и барабанных сушильных машин, телевизоров, кондиционеров, электроламп и светильников.

Постановлением, которое вступает в силу через шесть месяцев с момента опубликования, внесены соответствующие изменения в Технические регламенты энергетической маркировки вышеперечисленных бытовых электроприборов.

Теги: #маркировка #техника
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