Украина вводит спецмаркировку бытовых электроприборов в соответствии с законодательством ЕС

Украина вводит систему энергетической маркировки и экодизайна бытовых электроприборов во исполнение в полном объеме обязательств, взятых Украиной в соответствие с Соглашением с ЕС, а также Договором о создании Энергетического сообщества.

Соответствующее постановление принято Кабинетом министров на заседании в среду.

Изменения касаются энергомаркировки и экодизайна холодильников, бытовых посудомоечных, стиральных и барабанных сушильных машин, телевизоров, кондиционеров, электроламп и светильников.

Постановлением, которое вступает в силу через шесть месяцев с момента опубликования, внесены соответствующие изменения в Технические регламенты энергетической маркировки вышеперечисленных бытовых электроприборов.