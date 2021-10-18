Экономика

10:23 18.10.2021

"Эпицентр" будет проверять достоверность экомаркировок

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"Эпицентр" будет проверять достоверность экомаркировок

Cеть торговых центров "Эпицентр" внедряет новый проект "ЭКО КОНТРОЛЬ".

Как сообщили в пресс-службе ритейлера, цель - научить работников и потребителей сети отличать разные типы экомаркировки товаров, понимая их значения.

"Принятие экополитики компании стало логическим продолжением всех эко-инициатив, которые "Эпицентр" системно и сознательно интегрирует в свою ежедневную работу. На этот раз мы пошли дальше: взяли на себя обязательства содействовать устойчивому потреблению и формированию в Украине рынка экологических товаров. Прежде всего, мы стремимся научить наших работников понимать значение всех єкомаркировок и отличать товар, который имеет экосертификацию, от того, у которой ее нет. Мы также хотим научить украинских потребителей понимать значение знаков экомаркировки", - прокомментировал заместитель генерального директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

По инициативе Всемирной ассоциации экомаркировки (Global Ecolabelling Network) каждый второй четверг октября в мире отмечают Всемирный День экомаркировки (World Ecolabel Day), который в этом году был 14 октября.

К этой дате компания "Эпицентр К" подписала с ведущими учебными, научными и общественными организациями Меморандум о сотрудничестве с целью реализации информационно-просветительской кампании, направленной на содействие устойчивому потреблению и формированию в Украине рынка зеленых товаров.

Документ, в частности, поддержали Государственная экологическая академия последипломного образования и управления, Киевский национальный торгово-экономический университет, Всеукраинская общественная организация "Живая планета", Всеукраинская федерация потребителей "Пульс" и Институт экологического управления и сбалансированного природопользования.

Подписание Меморандума является одним из последовательных шагов реализации утвержденной компанией экологической политики, которая отражает обязательства по соблюдению требований природоохранного законодательства и направлена на системное улучшение показателей экологической действенности всей сети "Эпицентр".

Сеть берет на себя обязательства расширять ассортимент экологической продукции, проверять надлежащее оформление документов, предоставляющих право на маркировку товаров экологическими и органическим маркировкой, тем самым предотвращая введению в заблуждение потребителей. Для этого вместе с партнерами введены специальные учебные программы для категорийных менеджеров, которые будут системно проверять наличие у товара кроме эко-значка, а также соответствующего сертификата. Специально с этой целью "Эпицентр" подготовил информационные брошюры и серию видеороликов, которые помогают повысить экологическую компетентность.

Со всей информацией о проекте, целями экологической политики, а также всеми эко-проектами сети торговых центров "Эпицентр" можно ознакомиться по ссылке в отдельном разделе на сайте компании.

Как отметила президент ВОО "Живая планета", председатель общественного совета Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Берзина, "Эпицентр" является первой в Украине торговой сетью, которая внедряет системный подход к экологизации деятельности и помогает потребителям покупать действительно экологическую, натуральную и органическую продукцию в различных категориях.

"Усиление контроля над недобросовестными производителями, которые используют обманные маркетинговые приемы, очень важно. Мы разработали план сотрудничества, который начинаем воплощать – от обучения, информирования до внедрения системы дополнительного контроля и отдельного обозначения продукции, прошедшей экспертную проверку в сети на добросовестную маркировку", - подчеркивает она.

Теги: #эко #маркировка #эпицентр
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