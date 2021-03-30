Экономика

10:44 30.03.2021

Глава представительства МВФ в Украине затрудняется предсказать сроки завершения 1-го пересмотра программы stand by

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Глава представительства МВФ в Украине затрудняется предсказать сроки завершения 1-го пересмотра программы stand by

Дискуссии по первому пересмотру программы stand by для Украины все еще продолжаются и остается ряд вопросов, предсказать сроки решения которых в настоящее время затруднительно, сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"На этом этапе невозможно сделать любые предсказания относительно времени завершения просмотра. Это зависит от того, насколько быстро будет достигнут прогресс в решении вопросов", – сказал он.

Глава представительства уточнил, что имеет в виду как условия и обязательства, определенные в программе, так и проблемы, которые появились позже, в том числе, отменяющие достижения прошлых программ.

Отвечая на другие вопросы, он отметил важность сохранения проведенных Нацбанком реформ и прогресс в укреплении НБУ с защитой его от излишнего внешнего давления, наличие четкого плана сокращения фискального дефицита, отказ от контроля над ценами на газ и решение вопроса долгосрочной модели электроэнергетики страны, а также соблюдение принципа добропорядочности антикоррупционных органов и судебной системы.

Люнгман, комментируя возможное сотрудничество МВФ с Украиной после завершения программы stand by, подчеркнул, что Фонд хочет поддержать экономическое развитие и процветание Украины.

"Мы продемонстрировали это благодаря серии программ МВФ, которые продолжались постоянно с начала 2014 года. И мы будем продолжать поддерживать надлежащую экономическую политику и трансформацию экономики", – заявил он.

Как сообщалось, Люнгман 13 февраля 2021 года сообщил о завершении длившейся с конца 2020 года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша и необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", среди проблемных вопросов остаются, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП. Для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках и отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

По данным информированных источников агентства "Интерфакс-Украина", программа stand-by фактически была поставлена "на паузу" из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета-2021 и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили заявить о миссии.

Теги: #люнгман #мвф
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