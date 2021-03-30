Экономика

11:55 30.03.2021

При возобновлении экономики дефицит госбюджета должен вернуться на допандемический уровень - глава представительства МВФ в Украине

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При возобновлении экономики дефицит госбюджета должен вернуться на допандемический уровень - глава представительства МВФ в Украине

Дефицит государственного бюджета Украины должен вернуться на допандемический уровень, как только возобновится экономика и завершится пандемия, сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Как только пандемия прекратится и экономика возобновится, фискальный дефицит должен будет вернуться на допандемический уровень. Это важно для обеспечения доверия к экономике Украины и сокращению потребностей Украины в заимствованиях", – сказал он.

Люнгман подчеркнул, что сильная фискальная позиция дает Украине возможность обеспечить бюджетный стимул в случае будущего спада.

"Так что вопрос должен состоять не в том, должна ли Украина уменьшить фискальный дефицит, а в том, когда это нужно сделать. И для этого уже сейчас нужно иметь четкий план, как это будет происходить, в том числе при помощи хорошо продуманных налоговых мер", – указал Йоста Люнгман.

Теги: #люнгман #бюджет #мвф
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