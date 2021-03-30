Сохранение системы инфляционного таргетирования и режима гибкого курсообразования является ключевой составной программы stand by – Люнгман

Ключевой частью программы stand by для Украины является сохранение системы инфляционного таргетирования и режима гибкого курсообразования, сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Сохранение этих реформ (организационной и институциональной реформ Нацбанка – ИФ) и постоянный прогресс в укреплении НБУ является ключевой частью нынешней программы stand-by с Украиной. В частности, с позиций экономической политики это означает сохранение системы инфляционного таргетирования и режима гибкого курсообразования.", – сказал он.

Глава представительства уточнил, что ключевые достижения Нацбанка включают переориентацию денежно-кредитной и валютной политики, очистку банковского сектора, модернизацию банковского регулирования и надзора. а также усиление системы противодействия отмыванию денег.

Он отметил, что Украине важно продолжать усиление банковского регулирования и надзора для обеспечения безопасности банковской системы и возможности продолжать кредитование домохозяйств и компаний.

По словам Люнгмана. чрезвычайно важно защитить НБУ и его персонал от чрезмерного внешнего давления, так как политика, которая однозначно будет способствовать экономической стабильности и благосостояния украинского народа, не всегда будет пользоваться широкой популярностью.