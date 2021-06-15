Экономика

17:40 15.06.2021

МВФ начал анализ закона о налоговой амнистии на предмет наличия предохранителей отмывания средств – представитель Фонда

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МВФ начал анализ закона о налоговой амнистии на предмет наличия предохранителей отмывания средств – представитель Фонда

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) уже анализируют принятый сегодня закон о налоговой амнистии на предмет невозможности его использования для отмывания средств и коррупции, а также относительно эффективности процедур проверки, сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Любой законопроект о налоговой амнистии должен содержать мощные предохранители, которые делают невозможными отмывание средств и коррупцию", – сказал он в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Законом также должны быть введены надежные процедуры тщательной проверки с целью недопущения злоупотреблений публичными деятелями, их родственниками и тесно связанными лицами", – добавил Люнгман.

Как сообщалось, Верховная Рада во вторник приняла по инициативе президента законы о налоговой амнистии с поправками в Налоговый, Уголовный и другие кодексы, который вводит возможность задекларировать свои активы для физлиц с 1 сентября 2021 года. Документы предусматривают проведение одноразового добровольного декларирования активов физлиц с 1 сентября 2021 года и до 1 сентября 2022 года. При этом декларантами не могут быть лица, которые в любой период с 1 января 2010 года выполняют или выполняли в Украине публичные функции (в редакции к первому чтению предлагалось указать 2005 год).

"Одна из целей этой амнистии – возврат средств, которые резиденты вывели за границу и которые там остаются у наших резидентов. Для этого вводим для средств, которые остаются за границей, ставку 7% или 9%. Для средств, которые они вернут в Украину и задекларируют, ставка 5%", – отметил с парламентской трибуны глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Закон предполагает уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по таким ставкам: 5% - общая ставка, 7 и 9% - в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% – по ОВГЗ, приобретенным с 1 января 2021 до 20 июня-2022 до подачи декларации.

Теги: #люнгман #налоги #амнистия #мвф
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