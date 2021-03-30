Экономика

09:53 30.03.2021

"Укрзализныця" заявила о срыве 35 тендеров на закупку медсредств для ж/д больниц из за действий внутренней СБ

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"Укрзализныця" заявила о срыве 35 тендеров на закупку медсредств для ж/д больниц из за действий внутренней СБ

Филиал "Центр охраны здоровья" АО "Укрзализныця" и новое руководство компании решают вопросы закупки сверхважных средств для лечения больных COVID-19 в ведомственных больницах, которые тормозились, а иногда и блокировались предыдущим руководством компании.

Как сообщается на сайте УЗ во вторник, из-за действий руководства службы безопасности "Укрзализныци", которая на протяжении четырех месяцев не могла предоставить своего кандидата в тендерный комитет филиала "Центр охраны здоровья", было сорвано 35 тендеров.

"Вместо запланированных 170 млн грн на закупку материально-технических ресурсов в филиал было направлено лишь 11 млн грн, или 114 тыс. грн в месяц на каждую ведомственную больницу. При этом только потребность в финансировании закупки средств индивидуальной защиты для медиков, работающих с ковид-пациентами, в пять раз больше", - подчеркивают в "Укрзализныце".

По данным УЗ, сейчас Киевские клинические больницы на железнодорожном транспорте №1, №2 и №3 уже полностью укомплектованы и готовы принимать больных COVID-19. Также все другие железнодорожные больницы в городах Украины принимают больных с указанным диагнозом.

Кроме того, "Укрзализныця" находится в постоянном диалоге с Министерством здравоохранения, Национальной службой здоровья и Министерством инфраструктуры. В частности, решаются вопросы по увеличению количества мест в железнодорожных больницах с приподнятым кислородом, установление кислородных сетей, замены электросети, которая изношена уже на 60%, и другие технические вопросы оснащения лечебных учреждений.

Теги: #коронавирус #укрзализныця #закупки
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