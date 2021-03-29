Экономика

19:21 29.03.2021

"Днипроазот" вновь начнет покупать газ у "Укрнафтобуриння"

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"Днипроазот" вновь начнет покупать газ у "Укрнафтобуриння"

АО "Днипроазот", подконтрольное структурам группы "Приват", заключило с ЧАО "Укрнафтобуриння" договор на поставку газа стоимостью 480 млн грн.

Согласно сообщению "Днипроазота" в системе раскрытия информации НКЦБФР, согласование заключить контракт наблюдательный совет компании дал 25 марта 2021 года.

Долгое время ПАО "Укрнафта" арендовала мощности "Днипроазот" для переработки собственного газа в минеральные удобрения, продавая их потом, в частности, тому же "Днипроазоту". Договор завершился в марте 2018 года, и "Укрнафта" перешла к реализации своего газа через биржу и по двухсторонним контрактам.

В 2018 году "Днипроазот", в частности, покупал газ у "Укрнафтобуриння".

В 2019-20 гг. "Днипроазот" перешел на закупку природного газа через "приватовского" трейдера - ООО "Юнайтед Энерджи", который большую часть газа приобретал у ПАО "Укрнафта".

В то же время в рамках урегулирования налогового долга "Нафтогаз Украины" осуществил "Укрнафте" предоплату в размере 23,5 млрд грн за газ будущей добычи, который будет поставлен в следующие несколько лет.

"Днипроазот" специализирующийся на производстве карбамида, аммиака, едкого натрия, хлора жидкого и соляной кислоты и входящий в группу "Приват".

"Укрнафтобуриння" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутский р-н Харьковской обл.).

Крупнейшими акционерами "Укрнафтобуриння" являются Deripon Comercial Ltd. (Кипр) – 44,989%, зарегистрированные по одному адресу в Лондоне "Арес Системс Лтд." (Великобритания) и "Ариана Бизнес Лимитед" – по 22,4996%, а также JKX Ukraine B.V. – 10%. Ранее бизнесмен Виталий Хомутынник сообщил, что владеет компанией Deripon на паритетных началах с Игорем Коломойским.

В 2021 году бизнесмен Павел Фукс также подтвердил наличие доли в "Укрнафтобуриння", но его участие в ней меньше, чем у Коломойского и Хомутынника.

Теги: #днипроазот #укрнафтобуриння #газопоставки
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