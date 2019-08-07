"Укрнафтобуриння" в I пол. увеличило добычу природного газа, нефти и конденсата почти наполовину

ЧАО "Укрнафтобуриння" (УНБ) по итогам января-июня 2019 года увеличило добычу природного газа на 51% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 353 млн куб м, нефти и газового конденсата - на 47%, до 44 тыс. тонн, сообщила пресс-служба компании.

Рост объемов добычи в компании объясняют прежде всего увеличением количества освоенных скважин, а также использованием новых подходов и технологий в бурении.

В течение последнего года (с июня-2018 по июнь-2019) УНБ запустило семь новых скважин. В июне этого года компания освоила скважину №32, суточный дебит которой при испытании составил 140 тыс. куб м газа и 8 тонн конденсата. Этот объект стал первой скважиной сложной конструкции, пробуренной с привлечением раздельных сервисов, уточнили в УНБ.

"Укрнафтобуриння" - одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутский р-н Харьковской обл.). Эксплуатирует 28 газоконденсатных и нефтегазовых скважин.

Согласно информации в системе раскрытия НКЦБФР, крупнейшими акционерами "Укрнафтобуриння" являются Deripon Comercial Ltd. (Кипр) - 44,989%, зарегистрированные по одному адресу в Лондоне "Арес Системс Лтд" (Великобритания) и "Ариана Бизнес Лимитед" - по 22,4996%, а также JKX Ukraine B.V. - 10%. Народный депутат Виталий Хомутынник в августе 2016 года сообщил изданию "Новое время", что на паритетных началах с Игорем Коломойским владеет компанией Deripon Commercial Ltd.