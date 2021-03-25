Игорь Чернов вернулся к руководству "Спортмастер-Украина"

Игорь Чернов возглавил совет директоров крупнейшей украинской сети спорттоваров "Спортмастер-Украина" после завершения контракта гендиректора GO Sport Polska, сообщил Чернов на своей странице в Фейсбуке.

"Я выполнил свою часть проекта Go Sport. Все ключевые технологии и процессы внедрены в компанию – это была основная задача моего контракта. Go Sport продолжает работать, мы после внедрения наших технологий видим большие перспективы на рынке", - сказал Чернов агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года "Спортмастер" купил польскую сеть спортмагазинов GO Sport Polska – 34 магазина общей площадью 37 тыс.кв. м.

В декабре 2019 года Чернов был назначен гендиректором GO Sport Polska, а на посту гендиректора "Спортмастер-Украина" в конце ноября 2019 года его сменил Александр Апасов.