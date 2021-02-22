"Спортмастер" в Украине продолжает работать в правовом поле, оснований для ограничения деятельности нет – CEO сети

Включение Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, "Спортмастер Украина" продолжает работу исключительно в правовом поле, сообщила CEO "Спортмастер Украина" Людмила Кныш.

"Прецедент о включении Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, вызывающим много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины", – говорится в заявлении компании, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

По словам Кныш, на сегодняшний день нет поводов и оснований для ограничения хозяйственной деятельности компании, и "Спортмастер" продолжает работу исключительно в правовом поле.

"Все эти годы компания "Спортмастер Украина" вела и ведет самостоятельный, независимый, честный, открытый бизнес, основанный строго на соблюдении Законов Украины, установленных правил и кодекса бизнеса, оставаясь вне политики", – подчеркнула она.

"Сегодня магазины Спортмастер Украина продолжают свою работу, соблюдая все нормы международного и национального законодательства. Обязательства перед клиентами и партнерами выполняются в полном объеме согласно достигнутых соглашений", – отметила она, добавив, что одним их приоритетов компании является сохранение рабочих мест сотрудников (порядка 1,5 тыс.).

По словам CEO, за 25 лет существования компании "Спортмастер Украина" было открыто более 150 магазинов, в том числе Sportmaster и франчайзиговые Columbia, Sportlandia и Weekender по всей стране.

"Компании в 2021 году исполняется 25 лет. За время своей деятельности она стала одним из крупнейших ритейлеров на рынке спортивных товаров. Мы за честный бизнес и развитие рынка в прозрачной конкурентной среде", – добавила Кныш.

Как сообщалось, компания Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО "Спортмастер-Украина" – крупнейшая, по данным на ее сайте, розничная сеть торговли спорттоварами в Украине, включена в санкционный список решением СНБО и указом президента Украины от 19 февраля 2021 года.

Согласно ему, на три года в отношении сингапурской Sportmaster Operations вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также запрет ввоза ее продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

В госреестре бенефициарами "Спортмастер-Украина" с долями 30,79% указаны братья Николай и Владимир Фартушняк, еще такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. У всех у них в госреестре указано гражданство Мальты и адрес проживания в Швейцарии.

В целом сеть "Спортмастер" представлена почти 500 магазинами в России, Украине, Беларуси, Казахстане и пыталась выйти на рынок Китая, а во второй половине 2019 года объявила о покупке крупных торговых сетей спорттоваров в Польше и Дании. Компания, по ее данным, входит в Топ-10 мировых спортивных ритейлеров и является крупнейшей в Восточной Европе.

Выручка "Спортмастер-Украина" в 2019 году выросла на 13% - до 2,32 млрд грн, а чистая прибыль – на 5,7%, до 0,37 млрд грн. Данные за 2020 год пока отсутствуют. На сайте компании в качестве банка указан Альфа Банк (Киев).