События

13:56 22.02.2021

"Спортмастер" в Украине продолжает работать в правовом поле, оснований для ограничения деятельности нет – CEO сети

3 мин читать
"Спортмастер" в Украине продолжает работать в правовом поле, оснований для ограничения деятельности нет – CEO сети

Включение Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, "Спортмастер Украина" продолжает работу исключительно в правовом поле, сообщила CEO "Спортмастер Украина" Людмила Кныш.

"Прецедент о включении Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список является неаргументированным и безосновательным, вызывающим много вопросов, ответы на которые пока не могут дать даже ведущие юристы Украины", – говорится в заявлении компании, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина".

По словам Кныш, на сегодняшний день нет поводов и оснований для ограничения хозяйственной деятельности компании, и "Спортмастер" продолжает работу исключительно в правовом поле.

"Все эти годы компания "Спортмастер Украина" вела и ведет самостоятельный, независимый, честный, открытый бизнес, основанный строго на соблюдении Законов Украины, установленных правил и кодекса бизнеса, оставаясь вне политики", – подчеркнула она.

"Сегодня магазины Спортмастер Украина продолжают свою работу, соблюдая все нормы международного и национального законодательства. Обязательства перед клиентами и партнерами выполняются в полном объеме согласно достигнутых соглашений", – отметила она, добавив, что одним их приоритетов компании является сохранение рабочих мест сотрудников (порядка 1,5 тыс.).

По словам CEO, за 25 лет существования компании "Спортмастер Украина" было открыто более 150 магазинов, в том числе Sportmaster и франчайзиговые Columbia, Sportlandia и Weekender по всей стране.

"Компании в 2021 году исполняется 25 лет. За время своей деятельности она стала одним из крупнейших ритейлеров на рынке спортивных товаров. Мы за честный бизнес и развитие рынка в прозрачной конкурентной среде", – добавила Кныш.

Как сообщалось, компания Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО "Спортмастер-Украина" – крупнейшая, по данным на ее сайте, розничная сеть торговли спорттоварами в Украине, включена в санкционный список решением СНБО и указом президента Украины от 19 февраля 2021 года.

Согласно ему, на три года в отношении сингапурской Sportmaster Operations вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также запрет ввоза ее продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

В госреестре бенефициарами "Спортмастер-Украина" с долями 30,79% указаны братья Николай и Владимир Фартушняк, еще такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. У всех у них в госреестре указано гражданство Мальты и адрес проживания в Швейцарии.

В целом сеть "Спортмастер" представлена почти 500 магазинами в России, Украине, Беларуси, Казахстане и пыталась выйти на рынок Китая, а во второй половине 2019 года объявила о покупке крупных торговых сетей спорттоваров в Польше и Дании. Компания, по ее данным, входит в Топ-10 мировых спортивных ритейлеров и является крупнейшей в Восточной Европе.

Выручка "Спортмастер-Украина" в 2019 году выросла на 13% - до 2,32 млрд грн, а чистая прибыль – на 5,7%, до 0,37 млрд грн. Данные за 2020 год пока отсутствуют. На сайте компании в качестве банка указан Альфа Банк (Киев).

Теги: #работа #спортмастер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:55 21.02.2021
Украина ввела санкции против владельца "Спортмастера", но магазины сети открылись в воскресенье

Украина ввела санкции против владельца "Спортмастера", но магазины сети открылись в воскресенье

21:11 17.02.2021
Зеленский доволен работой делегации Украины на последней сессии ПАСЕ – Офис президента

Зеленский доволен работой делегации Украины на последней сессии ПАСЕ – Офис президента

15:24 17.02.2021
Большинство американцев предпочли вернуться на работу вместо дополнительных пособий - исследование

Большинство американцев предпочли вернуться на работу вместо дополнительных пособий - исследование

10:17 15.02.2021
Хмельницкая АЭС подключила к энергосистеме блок №2

Хмельницкая АЭС подключила к энергосистеме блок №2

12:40 08.02.2021
Аэропорты "Львов" и "Харьков" работают в штатном режиме

Аэропорты "Львов" и "Харьков" работают в штатном режиме

11:52 08.02.2021
Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме

Аэропорты "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме

12:14 25.01.2021
Кондратюк призвала Раду на неделе сосредоточиться на вопросах вакцинации, тарифов и проблем ФЛП

Кондратюк призвала Раду на неделе сосредоточиться на вопросах вакцинации, тарифов и проблем ФЛП

06:01 23.01.2021
С 23 января станция метро "Героев Днепра" в Киеве заработает в обычном режиме после замены турникетов

С 23 января станция метро "Героев Днепра" в Киеве заработает в обычном режиме после замены турникетов

14:11 22.01.2021
Рада в 2021 году будет работать над вопросами реинтеграции оккупированных территорий - Стефанчук

Рада в 2021 году будет работать над вопросами реинтеграции оккупированных территорий - Стефанчук

18:30 21.01.2021
Посещение рабочих мест в январе упало до показателей мартовского локдауна - исследование

Посещение рабочих мест в январе упало до показателей мартовского локдауна - исследование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бесплатные прививки от Covid-19 гарантированы всем гражданам Украины, военные врачи и участники ООС будут вакцинированы среди первых – президент

Замглавы ОП Тимошенко надеется, что вакцина из Индии прибудет в Украину утром 23 февраля

Зеленский: в рамках "Большой реставрации" в следующие три года обновят около 150 объектов в Украине

В Украину дополнительно поставят 5 млн доз вакцины от коронавируса NovaVax – Степанов

В Украине за сутки 3 206 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 353 человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Минкульт вернул историко-архитектурный опорный план Киева на финальную доработку

Онлайн-система регистрации в очередь на вакцинацию от Covid-19 будет запущена с марта - Федоров

Неизвестные убили посла Италии в ДР Конго

Бесплатные прививки от Covid-19 гарантированы всем гражданам Украины, военные врачи и участники ООС будут вакцинированы среди первых – президент

Уруский о фото с Кадыровым: размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора

Строительство горнолыжного курорта "Боржава" в Закарпатье начнется в 2021 году - Тимошенко

Замглавы ОП Тимошенко надеется, что вакцина из Индии прибудет в Украину утром 23 февраля

Почти половина украинцев считает события Революции Достоинства борьбой за права и свободы

Вторую очередь Музея Голодомора в Киеве планируется достроить в августе 2021 г.

В Украине ожидается похолодание, местами возможен снег и туман

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА