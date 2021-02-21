Украина ввела санкции против компании-владельца сети спорттоваров "Спортмастер"

Компания Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО "Спортмастер-Украина" – крупнейшая, по данным на ее сайте, розничная сеть торговли спорттоварами в Украине, включена в санкционный список решением СНБО и указом президента Украины от 19 февраля 2021 года.

Согласно ему, на три года в отношении сингапурской Sportmaster Operations вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также запрет ввоза ее продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

По информации на сайте "Спортмастер-Украина", в сеть входят около 30 магазинов в 15 городах Украины общей площадью 50 тыс. кв. м, которые ежегодно посещают около 10 млн человек, а всего в компании занято свыше 1 тыс. работников. Помимо того "Спортмастер-Украина" развивала сеть дилерских и франчайзинговых магазинов, которая на территории Украины включает более 150 торговых точек (в т.ч. франчайзинговые Columbia, Sportlandia, Weekender, B2G) общей площадью более 16 тыс. кв. м в более чем 30 городах по всей стране.

"(Компания) образована в постсоветский период братьями Николаем и Владимиром Фартушняк, уроженцами города Кривой Рог. Они же и открыли в 1996 году представительство в Киеве, а затем и в Украине", - отмечается на сайте.

В госреестре братья Фартушняк по-прежнему указаны бенефициарами "Спортмастер-Украина" с долями 30,79%, а еще такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. У всех у них в госреестре указано гражданство Мальты и адрес проживания в Швейцарии.

Братья Фартушняк и Михальский через сингапурскую Ostin Operations Pte. Ltd. являются также бенефициарами розничной сети торговли одеждой "O`stin", которая на территории Украины включает, согласно ее сайту, 39 магазинов в различных городах.

В целом сеть "Спортмастер" представлена почти 500 магазинами в России, Украине, Беларуси, Казахстане и пыталась выйти на рынок Китая, а во второй половине 2019 года объявила о покупке крупных торговых сетей спорттоваров в Польше и Дании. Компания, по ее данным, входит в Топ-10 мировых спортивных ритейлеров и является крупнейшей в Восточной Европе.

Выручка "Спортмастер-Украина" в 2019 году выросла на 13% - до 2,32 млрд грн, а чистая прибыль – на 5,7%, до 0,37 млрд грн. Данные за 2020 год пока отсутствуют. На сайте компании в качестве банка указан Альфа Банк (Киев).

Выручка "Остин" в 2019 году увеличились на 1,7% - до 585 млн грн, а чистая прибыль – на 4%, до 32,6 млн грн.

В 2017 году в Киеве пикетировали один из магазинов сети "Спортмастер" с требованием прекратить работы сети в Украине после того, как "Спортмастер" был указана спонсором конкурса красоты в оккупированном Луганске. Сообщения о пикетах против работы сети в Украине, в частности, в Киеве и Николаеве, были также в 2014 году.

Ранее уже были прецеденты введения санкций против компаний, которые имеют "дочки" в Украине. В частности, в сентябре 2016 года под санкции Украины попала ОК "РусАл" и связываемая с ней компания Judson Trading Limited (Кипр), однако принадлежащий "РусАл" Николаевский глиноземный завод продолжил работать.