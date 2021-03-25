Кабмин продлил фиксированную цену э/э для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 мая

Кабинет министров Украины продлил до 1 мая 2021 года действие фиксированной цены на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч, свидетельствует обнародованное в четверг на "Урядовом портале" постановление №238 от 24 марта 2021 года.

Согласно постановлению, кроме индивидуальных бытовых потребителей, фиксированная цена на этот период также применяется для ряда потребителей, а именно, в общежитиях, рассчитывающихся за ресурс по общему счетчику в рамках бытовых нужд, без учета профессиональной и хозяйственной деятельности, а также в многоквартирных жилых домах, в том числе общежитиях, на технические цели (например, работу котельных, лифтов, освещение дворов).

Помимо этого э/э по фиксированной цене будут оплачивать дачные, садовые, гаражно-строительные кооперативы на технические цели и освещение.

Вместе с тем к категории потребителей, получающих ресурс по фиксированной цене, отнесены юрлица – собственники жилья для внутренне-перемещенных лиц и религиозные организации в части удовлетворения бытовых нужд.

При наличии двузонных счетчиков потребители оплачивают половину цены за период с 23.00 до 7.00, при наличии трехзонных счетчиков – 1,5 фиксированной цены с 8.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00 и 0,4 этой цены – с 23.00 до 7.00. Во всех остальных временных промежутках оплачивается полная цена.

Правительство также сохранило условия продажи НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" в рамках спецобязательств для обеспечения населения, сохранив цену продажи для НАЭК в размере 150 грн/МВт-ч, для "Укргидроэнерго"– 10 грн/МВт-ч.

При этом правительство исключило из Положения о ПСО пункт, обязывающий эту генерацию продавать э/э не ниже себестоимости.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение сохранить тариф на электроэнергию для населения на действующем уровне 1,68 грн/кВт-ч.

В то же время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство разрешило "Энергоатому" полноценно работать на свободном конкурентном рынке, что обеспечит компанию необходимыми средствами для проведения ремонтов и выполнения программ по модернизации и безопасному функционированию атомных электростанций.