Экономика

10:39 25.03.2021

Кабмин продлил фиксированную цену э/э для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 мая

2 мин читать
Кабмин продлил фиксированную цену э/э для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч до 1 мая

Кабинет министров Украины продлил до 1 мая 2021 года действие фиксированной цены на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч, свидетельствует обнародованное в четверг на "Урядовом портале" постановление №238 от 24 марта 2021 года.

Согласно постановлению, кроме индивидуальных бытовых потребителей, фиксированная цена на этот период также применяется для ряда потребителей, а именно, в общежитиях, рассчитывающихся за ресурс по общему счетчику в рамках бытовых нужд, без учета профессиональной и хозяйственной деятельности, а также в многоквартирных жилых домах, в том числе общежитиях, на технические цели (например, работу котельных, лифтов, освещение дворов).

Помимо этого э/э по фиксированной цене будут оплачивать дачные, садовые, гаражно-строительные кооперативы на технические цели и освещение.

Вместе с тем к категории потребителей, получающих ресурс по фиксированной цене, отнесены юрлица – собственники жилья для внутренне-перемещенных лиц и религиозные организации в части удовлетворения бытовых нужд.

При наличии двузонных счетчиков потребители оплачивают половину цены за период с 23.00 до 7.00, при наличии трехзонных счетчиков – 1,5 фиксированной цены с 8.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00 и 0,4 этой цены – с 23.00 до 7.00. Во всех остальных временных промежутках оплачивается полная цена.

Правительство также сохранило условия продажи НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" в рамках спецобязательств для обеспечения населения, сохранив цену продажи для НАЭК в размере 150 грн/МВт-ч, для "Укргидроэнерго"– 10 грн/МВт-ч.

При этом правительство исключило из Положения о ПСО пункт, обязывающий эту генерацию продавать э/э не ниже себестоимости.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение сохранить тариф на электроэнергию для населения на действующем уровне 1,68 грн/кВт-ч.

В то же время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство разрешило "Энергоатому" полноценно работать на свободном конкурентном рынке, что обеспечит компанию необходимыми средствами для проведения ремонтов и выполнения программ по модернизации и безопасному функционированию атомных электростанций.

Теги: #электроэнергия #постановление #цена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:38 24.03.2021
Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч − премьер

Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч − премьер

20:17 22.03.2021
"Слуги народа" зарегистрировали в Раде проект постановления об осуждении событий на Банковой

"Слуги народа" зарегистрировали в Раде проект постановления об осуждении событий на Банковой

10:18 22.03.2021
"Энергоатом" со второй попытки продал 16 покупателям более 1 млн МВт-ч ночной э/э по цене почти 852 грн/МВт-ч

"Энергоатом" со второй попытки продал 16 покупателям более 1 млн МВт-ч ночной э/э по цене почти 852 грн/МВт-ч

17:09 17.03.2021
Украина за два месяца увеличила потребление электроэнергии на 4,6%

Украина за два месяца увеличила потребление электроэнергии на 4,6%

19:03 16.03.2021
"Оператор рынка" приостановил участие в рынке ряда компаний из-за угрозы его деятельности

"Оператор рынка" приостановил участие в рынке ряда компаний из-за угрозы его деятельности

18:35 16.03.2021
В ОЭС Украины "зеленая" генерация продолжает наращивать производство э/э в условиях начавшихся ограничений ВИЭ и АЭС

В ОЭС Украины "зеленая" генерация продолжает наращивать производство э/э в условиях начавшихся ограничений ВИЭ и АЭС

15:27 16.03.2021
"ГарПок" с начала года оплатил ВИЭ-генерации свыше 13,5 млрд грн, половина из которых за электроэнергию-2020

"ГарПок" с начала года оплатил ВИЭ-генерации свыше 13,5 млрд грн, половина из которых за электроэнергию-2020

13:19 16.03.2021
ВИЭ-генерация за февраль уплатит "ГарПоку" около 25 млн грн штрафов за небалансы

ВИЭ-генерация за февраль уплатит "ГарПоку" около 25 млн грн штрафов за небалансы

18:50 12.03.2021
Участники газового рынка готовятся к продлению ограничений цены ресурса для населения после 31 марта

Участники газового рынка готовятся к продлению ограничений цены ресурса для населения после 31 марта

15:59 12.03.2021
Минэнерго не намерено продлевать действие ограничения цены на газ после 31 марта

Минэнерго не намерено продлевать действие ограничения цены на газ после 31 марта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена на электроэнергию для населения с 1 апреля останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч − премьер

Правительство намерено выплатить по 8 тыс. грн предпринимателям и сотрудникам предприятий, которые пострадают в связи с карантином в "красных" зонах - Шмыгаль

МХП планирует выплатить $30 млн дивидендов за 2020 год или $0,2803 на акцию

Минфин понизил ставку 6-мес. ОВГЗ до 8,68%, спрос на "длинные" бумаги упал

"Нафтогаз"и "Йе Энергия" Фирташа договорились о поставках газа под годовой контракт

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕБРР в Украине запускает проект по созданию онлайн-судов для исков небольшой стоимости

Кабмин создал рабочую группу по применению ЕС "углеродного налога" к Украине

НБУ раскритиковал идею принудительной реструктуризации кредитов в иностранной валюте

"УЗ" до 2022 г. должна выделить вагоно- и локомотиворемонтный филиалы - План приоритетных действий

Курс гривни на межбанке в среду продолжил ослабляться и достиг отметки 27,92 грн/$1

ЕИБ может выделить EUR100 млн на модернизацию уличного освещения в Украине

Кабмин ожидает запуска БЭБ в сентябре и планирует реформу местных налогов - План приоритетных действий

Дорожники начали капремонт дороги Н-03 в Хмельницкой области – "Укравтодор"

Украина в отопительном сезоне 2020/21 подняла из ПХГ вдвое больше прошлого сезона

Кабмин разрешил направить остаток привлеченных "Укравтодором" в 2020 под госгарантии средств на строительство Н-31 и магистрали через р.Днепр в Запорожье в 2021

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА