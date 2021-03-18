Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,69 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 27,6925 грн/$1 с 27,7250 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,685-27,700 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,70 грн/$1 с 27,71 грн/$1 в среду.

Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 19 марта – до 27,6828 грн/$1 с 27,6978 грн/$1 накануне.