Экономика

18:11 18.03.2021

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,69 грн/$1

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Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,69 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 27,6925 грн/$1 с 27,7250 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их данным, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,685-27,700 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 27,70 грн/$1 с 27,71 грн/$1 в среду.

Регулятор также укрепил курс нацвалюты на 19 марта – до 27,6828 грн/$1 с 27,6978 грн/$1 накануне.

Теги: #курс #гривня
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