Экономика

15:19 18.03.2021

Украина и Литва будут сотрудничать в развитии ж/д и автомобильных перевозок

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Украина и Литва будут сотрудничать в развитии ж/д и автомобильных перевозок

Министерство инфраструктуры Украины в лице министра Владислава Криклия и Министерство транспорта и коммуникаций Литвы в лице министра Мариуса Скуодиса договорились о сотрудничестве в сфере развития пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок, а также в разработке цифровых решений для обмена разрешениями на международные автоперевозки.

Подписание договоренностей состоялось в рамках официального визита президента Литовской Республики Гитанас Науседы в Украине, сообщается на сайте Мининфраструктуры Украины в четверг.

"Увеличение объемов контейнерных перевозок и дальнейшая либерализация двусторонних и транзитных автоперевозок - среди наших ключевых приоритетов сотрудничества. Рад приветствовать подписание соответствующих договоренностей, которые позволят значительно расширить и закрепить это сотрудничество", - отметил Криклий.

По его словам, это будет способствовать дальнейшему увеличению объемов контейнерных грузовых перевозок поездами комбинированного транспорта "Викинг" и "Containerships Train", а также повышению конкуренции в рамках перевозок грузов транспортным коридором Север - Юг.

Кроме этого, сотрудничество двух стран в разработке цифровых решений для обмена разрешениями на международные автоперевозки позволит проанализировать правовые и технологические возможности получения таких разрешений в электронном формате

В частности, стороны договорились:

- активно поддерживать проект перевозки полуприцепов маршруту Одесса-Клайпеда;

- способствовать дальнейшему увеличению объемов контейнерных грузовых перевозок и увеличению конкуренции в рамках перевозок грузов транспортным коридором Север-Юг;

- прилагать усилия, направленные на признание украинских морских портов Черного моря Южными воротами Литвы, а Клайпедского государственного морского порта - Северными воротами Украины;

- определить необходимость восстановления движения железнодорожным маршрутом "Четыре столицы" после карантина;

- инициировать обсуждение возможностей применения цифровых решений в процедурах выдачи разрешений на международные автоперевозки пассажиров и грузов.

Кроме того, стороны будут содействовать обмену информацией и опытом для анализа правовых и технологических возможностей формирования порядка получения электронных разрешений на автоперевозки, а также способствовать углублению сотрудничества для обмена знаниями, опытом и видением эффективных решений в области железнодорожного транспорта.

 

Теги: #украина #литва #перевозки
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