Министр обороны Украины Андрей Таран в ходе рабочего визита в Японию провел переговоры с государственным министром иностранных дел этой страны Такаши Уто, в ходе которых Япония подтвердила неизменную поддержку территориальной целостности Украины и готовность продолжать содействие экономическому развитию и реформам.

"Только что завершились переговоры министра обороны Украины Андрея Тарана с государственным министром иностранных дел Японии Такаши Уто. Откровенная беседа длилась час. Япония подтвердила неизменную поддержку территориальной целостности Украины и готовность продолжать содействие экономическому развитию и реформам", - написал посол Украины в Японии Сергей Корсунский в Facebook в среду.

По его словам, Таран и Уто обсудили вопросы безопасности в Восточной Азии и на Донбассе, участие Японии в саммите Крымской платформы, угрозы, с которыми сталкиваются государства.

Также у Тарана состоится встреча с министром обороны Японии господином Нобуо Киши.

Как сообщалось, рабочий визит Тарана в Японию начался 16 марта.