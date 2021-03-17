Экономика

11:29 17.03.2021

Япония подтвердила готовность продолжать содействие экономическому развитию Украины – посол

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Япония подтвердила готовность продолжать содействие экономическому развитию Украины – посол

Министр обороны Украины Андрей Таран в ходе рабочего визита в Японию провел переговоры с государственным министром иностранных дел этой страны Такаши Уто, в ходе которых Япония подтвердила неизменную поддержку территориальной целостности Украины и готовность продолжать содействие экономическому развитию и реформам.

"Только что завершились переговоры министра обороны Украины Андрея Тарана с государственным министром иностранных дел Японии Такаши Уто. Откровенная беседа длилась час. Япония подтвердила неизменную поддержку территориальной целостности Украины и готовность продолжать содействие экономическому развитию и реформам", - написал посол Украины в Японии Сергей Корсунский в Facebook в среду.

По его словам, Таран и Уто обсудили вопросы безопасности в Восточной Азии и на Донбассе, участие Японии в саммите Крымской платформы, угрозы, с которыми сталкиваются государства.

Также у Тарана состоится встреча с министром обороны Японии господином Нобуо Киши.

Как сообщалось, рабочий визит Тарана в Японию начался 16 марта.

Теги: #япония #поддержка
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