НБУ объяснил, как проверяет происхождение средств владельцев небанковских финучреждений

Требования к источникам происхождения средств зависят от типа лицензии и цели обращения в НБУ, например, создания новой компании или покупки доли в действующей, отмечается в сообщении на сайте центробанка.

Согласно ему, перечень документов, которые необходимо подать в НБУ, зависит от вида доходов, предоставляемых для подтверждения финансового состояния, обстоятельств и условий конкретной ситуации.

Для проверки источников происхождения средств подаются подтверждающие документы или информация из публичных источников. Это должны быть сведения, позволяющие сделать обоснованный вывод о наличии достаточных финансовых возможностей у владельцев небанковского учреждения для создания или покупки финансовой компании.

Если у Нацбанка будет обоснованное сомнение относительно соглашений, операций, обстоятельств и действий, он имеет право требовать предоставления дополнительных документов и информации для принятия положительного или отрицательного решения. Речь идет о случаях, когда регулятор видит признаки фиктивности сделки, экономически нецелесообразной и т.д.

На данный момент Национальный банк руководствуется различными нормативно-правовыми актами, в том числе документами, утвержденными еще Нацкомфинуслуг, однако сегодня ведет разработку собственных актов, которые позволят унифицировать требования к небанковскому финансовому рынку.

НБУ приводит несколько историй, объясняющих, какими требованиями он руководствуется при проверке источников происхождения средств владельцев небанковских финучреждений.

Человек, который "предусмотрел" пандемию коронавируса.

Недавно одним из заявителей на выдачу лицензии на перевод средств стал бизнесмен, "предсказавший" мировую пандемию коронавируса еще осенью 2019 года. Этот человек для формирования уставного капитала финучреждения предоставил Национальному банку информацию о полученном летом 2020 года доходе в размере 5 млн грн от продажи антисептиков, масок и медицинских перчаток. На вопрос Национального банка об обстоятельствах приобретения этих товаров он сообщил, что закупил медицинские средства для противодействия распространению вируса в 3-4 кварталах 2019 года. Напомним, что первый случай коронавируса в мире был зафиксирован лишь 17 ноября 2019-го года в Китае, а в Украине - 3 марта 2020 года.

То есть, говорится в сообщении НБУ, специалисты департамента лицензирования стали очевидцами ситуации, когда человек "предусмотрел" пандемию коронавируса и закупил необходимые товары еще до его появления. Понятно, что подтверждение доходов заявителя оказалось недостаточно убедительным для выдачи лицензии, уточняет регулятор.

Еще одной типичной схемой является ошибочное зачисление средств на счет, когда учреждения пытаются "подтвердить" средства номинальных держателей следующим образом. На счет лица в течение короткого промежутка времени зачисляются средства в необычно большом для компании размере (внесение наличных, оплата услуг, получение денег в подарок, получение возвратной финансовой помощи и т.д.). После чего лицо получает справку из банка о наличии средств на счете. На следующий день деньги снимаются с него или пересылаются в пользу третьего лица. Справка предоставляется Национальному банку в качестве подтверждения источников происхождения средств. Именно с такой ситуацией столкнулись специалисты Национального банка, когда два "владельца" существенного участия в финансовой компании в один день получили средства, которые на следующий день были возвращены как "ложный перевод".

"Этот случай поразил нас своей дерзостью: если обычно номинальные "владельцы" хотя бы пытаются создать правдоподобные юридические конструкции, здесь они предоставили откровенно недостоверную информацию. Ведь совершенно очевидно, что они не могли не знать, что ошибочно зачисленные средства им не принадлежат", - отмечается в сообщении регултяора.