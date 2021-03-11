Вице-премьер Украины рассказал об основных функциях и задачах Минстратегпрома

Вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на встрече с членами Киевской ассоциации военных атташе (КАВА) рассказал об основных функциях и задачах Министерства, сообщает сайт правительственного портала.

"Военно-техническое сотрудничество с иностранными партнерами являются в приоритете Минстратегпрому, и мы открыты к ее углублению на взаимовыгодной основе. Министерством уже организовано и проведено двусторонние встречи с представителями дипломатических учреждений и других государственных структур из более 20-ти государств. С отдельными из них налажен предметный диалог, результатом которого являются подписанные двусторонние международные документы", - сообщил Уруский.

Также он рассказал о деятельности Минстратегпрома, в частности, что уже в марте 2021 года в министерстве рассчитывают закрыть процесс имплементации закона Украины "Об оборонных закупках".

"Государственный оборонный заказ текущего года должен выполняться по новому законодательству, которое соответствует международным нормам", - отметил чиновник.

Отмечается, что на встрече с руководством Минстратегпрома участвовали военные атташе из 31 стран мира.