Экономика

13:25 10.03.2021

Премьер отмечает попытки монополизации цен на продукты и ожидает стабилизации цен в конце марта

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Премьер отмечает попытки монополизации цен на продукты и ожидает стабилизации цен в конце марта

Ускорение инфляции объясняется объективными факторами, однако есть также и попытки монопольного сговора и манипуляций на рынке, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, комментируя данные Госстата об ускорении инфляции.

"Рост (цен - ИФ) происходит из-за объективных факторов, но также фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций. Мы в диалоге с ключевыми группами производителей и торговых сетей. Говорим об увеличении предложения", - сказал Шмыгаль, открывая заседание правительства в среду.

Он добавил, что правительство ежедневно оценивает цены на продукты питания, в частности там, где цены растут наиболее активно.

"По нашим ожиданиям, стабилизация цен произойдет уже в конце марта", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что активно идет работа над ликвидацией нелегальных заправок.

Теги: #шмыгаль #цены #кабмин
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