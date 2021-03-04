"Укрспецэкспорт" опровергает обвинения в закупке якобы списанных советских боеприпасов

Распространенная некоторыми СМИ информация о закупке госкомпанией "Укрспецэкспорт" для нужд Минобороны Украины якобы опасных устаревших боеприпасов по завышенным ценам не соответствует действительности, заявляет "Укрспецэкспорт".

"Укрспецэкспорт" поддерживает позицию Министерства обороны и заявляет о недопустимости инсинуаций и политиканства вокруг государственных оборонных закупок, а распространение подобных материалов считаем подыгрыванием агрессору в проявлениях гибридной войны с целью дискредитации украинской армии и спецэкспортеров", – отмечается в заявлении.

Согласно ему, продукция поставлялась не из Болгарии, а из Чехии: в октябре 2020 года между Минобороны и "Укрспецэкспорт" был заключен госконтракт на поставку 100 мм артиллерийских боеприпасов, а поставщик их выступила известная в Европе компания Czech Defense Systems a.s.

"Укрспецэкспорт" указывает, что Минобороны определило поставщика на основании переговорной процедуры из двух претендентов, а акцептованная стоимость оказалась на 35% меньше альтернативных предложений, делавшихся во время коммерческих консультаций.

"Контракт выполнен досрочно в полном объеме. Боеприпасы поставлены в надлежащем техническом состоянии и в таре, пригодной для использования в составе сил и средств Операции объединенных сил", – отмечается в пресс-релизе.

В нем указывается, что поставленные в Украину артиллерийские выстрелы 100 мм полностью переоснащены: заменены все порохи и порохосодержащие элементы, укомплектованы новыми взрывателями (производства 2019-2020 гг.), а гарантийный срок эксплуатации и складского хранения - 10 лет.

"Укрспецэкспорт" добавляет, что компания провела обязательную предотгрузочную инспекцию, предоставила заказчику все необходимые материалы и документы о состоянии продукции, а утверждение об устарелости и опасности этих артиллерийских выстрелов не соответствует действительности и наносит прямой ущерб деловой репутации госкомпании.

Ранее депутат Киевсовета Александр Погребиский опубликовал копию обращения в Генпрокуратуру народного депутата Михаила Бондаря о якобы закупке у чешской Czech Defense Systems 5 тыс. выстрелов по цене EUR760 за штуку. Депутат утверждает, что эти выстрелы были изготовлены в СССР в 1986-1988 гг., были сняты с эксплуатации и реализованы на рынке Минобороны Болгарии, а цена их аналогов составляет от EUR295 до EUR470 за штуку, что подтверждается коммерческим предложением VTIC International Ltd.