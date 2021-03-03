В Украине стартовала информационная кампания по защите прав потребителей финуслуг

В Украине стартовала Всеукраинская информационная кампания по защите прав потребителей финансовых услуг "Знай свои права", которую проводит Национальный банк Украины (НБУ) при поддержке Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, отмечалось на пресс-конференции в среду.

Цель кампании - улучшить осведомленность граждан о правах и обязанностях при использовании финансовыми услугами. Она продлится в течение марта-мая 2021 года во всех регионах Украины. Национальный банк в рамках кампании запускает специальную веб-страницу "Знай свои права". Также, кроме контакт-центра и онлайн-формы на веб-сайте НБУ, потребители смогут задать вопросы регулятору через чат-боты в приложениях Viber и Telegram.

Кроме того, отмечалось, что из около 16 тыс. письменных обращений потребителей финансовых услуг поступивших в НБУ в 2020 году, около 40% имели признаки нарушения прав потребителей.

По словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в сфере персональных данных Инны Берназюк, в 2020 году к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека поступило более 2000 сообщений о нарушении прав человека по защите персональных данных. Большинство из них касались нарушения права человека на невмешательство в личную и семейную жизнь при осуществлении деятельности по взысканию задолженности по денежным обязательствам физических лиц. Речь идет о так называемой коллекторской деятельности. Кроме того, граждане попадают в "сложные жизненные ситуации" часто только потому, что они имеют низкую осведомленность о последствиях получения денежных ссуд через подписание так называемого "электронного договора" на сайтах соответствующих финансовых компаний или через загруженные мобильные приложения.

"Поэтому Уполномоченный по правам человека всегда подчеркивает, что главное не наказание за нарушение закона, а осуществление превентивных мер относящейся нарушения прав человека в сфере защиты персональных данных", - отметила она.

По словам руководителя сектора социально-экономических и фискальных реформ Группы Европейской Комиссии по поддержке Украины Джульда Киельте, проведенные исследования показали, что потребители имеют низкое доверие к финсектору, но оно постепенно увеличивается. Финансовое образование и осведомленность потребителей являются важнейшими элементами для расширения возможностей людей принимать обоснованные решения при управлении своими личными финансами.

"Доверие общественности к финансовой системе является фундаментальной для привлечения инвестиций и содействия экономическому росту в Украине. ЕС поддерживает совместные усилия НБУ по укреплению правил поведения на рынке для финансовых учреждений и политики защиты потребителей. Эти усилия будут способствовать формированию культуры сбережения и развития финансовых рынков в Украине", отметил он.

В ходе пресс-конференции отмечалось, что кампания проходит при поддержке международных партнеров - Международной финансовой корпорации (IFC) совместно с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и Фондом эффективного управления Правительства Великобритании в Украине, а также проекту технической помощи Европейского Союза "Усиление регулирования и надзора за небанковским финансовым рынком" (EU-FINREG). Генеральными партнерами выступили Система безвозмездной правовой помощи, потребительская кооперация COOP Украины, , Всеукраинская ассоциация финансовых компаний, платформа онлайн объявлений OLX.