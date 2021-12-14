Верховная Рада приняла в целом закон о финуслугах и финкомпаниях

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "О финансовых услугах и финансовых компаниях" (№5065).

Соответствующее решение на заседании парламента во вторник поддержали 248 депутатов.

"Закон с одной стороны "бетонирует" прозрачные единые для всего финсектора принципы работы и требования. Также закон вводит четкие правила для работы в Украине финансовых компаний и ломбардов, в том числе и к защите прав их клиентов (ибо этот вопрос вызвал у нас как у регулятора некоторые вопросы)", – прокомментировала принятие закона первая замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова в Facebook.

По ее словам, закон разграничивает финансовые (страхование, кредитование, лизинг, платежи) и сопроводительные (посреднические) услуги и упрощает регулирование последних.

Кроме того, закон предусматривает единые прозрачные требования к прозрачной структуре собственности, достаточной квалификации руководителей, эффективному корпоративному управлению для всех учреждений, а также устанавливает пропорциональные требования к капиталу финучреждения в зависимости от рисковости деятельности.

"Ломбарды, кредитующие только за счет собственных средств, должны иметь 1 млн грн капитала. А вот финкомпании, которые могут предоставлять полный спектр услуг от кредитов к гарантиям – 10 млн грн капитала. Снова подчеркну: пропорциональные требования для участников позволят упростить жизнь менее рисковым учреждениям", – добавила Рожкова.

Она отметила, что закон также предусматривает возможность аутсорсинга части услуг и возможность для самих финкомпаний и ломбардов вести другую хозяйственную деятельность, а не только предоставлять финуслуги.

Согласно сообщению Нацбанка, это уже второй закон (первый – о платежных услугах), содержащий пункт о создании регуляторной платформы для тестирования инновационных услуг.

Как сообщалось, проект закона о финансовых услугах и финансовых компаниях принят за основу 27 апреля.

Документом расширена терминология, используемая в законодательстве по регулированию рынков финансовых услуг, закреплены принципы предоставления финуслуг и защиты прав клиентов (потребителей) в целях обеспечения функционирования прозрачной и конкурентной рыночной среды.

Кроме того, расширено положение об обязанностях поставщика финансовых услуг предоставлять полную и комплексную информацию, установить требования не только к рекламе финуслуг, но и к любой другой форме распространения информации о финансовых услугах с целью максимизации защиты клиентов от ложной или манипулятивной информации.