Национальный банк Украины (НБУ) начал трехмесячную информационную кампанию по поддержке безналичных расчетов #Cashless.

Согласно результатам исследования, которое проводил Нацбанк в 2020 году, платежной картой пользовались 76% украинцев, онлайн-банкингом – 21%. Значительный процент граждан, получив зарплату, стипендию или пенсию на карту, снимают с нее деньги в банкомате и рассчитываются наличными, сообщил во время пресс-брифинга, посвященного запуску кампании, заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Он отметил, что #Cashless преимущественно нацелена на две целевые аудитории – старшее население, которое меньше всех использует безналичный расчет, и молодых украинцев, которые являются основными пользователями этой опции.

"Мы рассчитываем, что молодые люди помогут старшему поколению ознакомиться с нюансами безналичных расчетов, научат их платить за коммунальные услуги онлайн и покупать в интернете", – подчеркнул Шабан во время брифинга.

По словам замглавы НБУ, к кампании уже присоединилось 60 участников - более 40 украинских банков, платежные системы, торговые сети. Регулятор и партнеры будут рассказывать о возможностях широкого использования безналичных расчетов: как открыть счет в банке, о типах платежных карт, онлайн-банкинге, платежах и переводах через платежные сайты и маркетплейсы по реквизитам и QR-коду.

Кроме того, кампания уделит внимание NFC-технологии, токенизации платежной карты и добавлению ее в смартфон, "умные" часы или фитнес-браслет, а также напомнит основные правила безопасности при безналичных расчетах.

Информационная кампания #Cashless проводится во всех регионах Украины при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC) в партнерстве с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и Фондом эффективного управления Великобритании, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Киберполиции.