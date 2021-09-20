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18:27 20.09.2021

СБУ начинает информкампанию по борьбе с сепаратизмом, вербовкой и дезинформацией РФ

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СБУ начинает информкампанию по борьбе с сепаратизмом, вербовкой и дезинформацией РФ

Служба безопасности Украины в партнерстве с Центром стратегических коммуникаций "Стратком Украина" начинает трехмесячную информационную кампанию "Имеешь информацию об опасности - звони в СБУ", в рамках которой призывает жителей восьми областей страны сообщать о случаях, которые могут представлять угрозу национальной безопасности.

"Главная цель кампании - борьба с сепаратизмом, вербовкой граждан Украины со стороны иностранных спецслужб, а также противодействие распространению фейков, дезинформации и пропаганды страны-агрессора. Кампания продлится три месяца и будет проходить в тех областях Украины, которые, кроме зоны проведения ООС, представляют повышенный интерес для иностранных спецслужб. Это Сумская, Черниговская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Херсонская области", - сообщается на сайте СБУ.

Граждан призывают сообщать о случаях наличия данных о возможной угрозе нацбезопасности Украины на "горячую линию" СБУ по тел.: +380 (800) 501-482.

"Наша цель - блокировать вражескую пропаганду и деятельность российских агентов по разжиганию межнациональной розни, созданию искусственных конфликтов и вербовке местных граждан", - заявил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Проект финансируется правительством США в рамках сотрудничества с СБУ, за его реализацию будет отвечать Центр стратегических коммуникаций "Стратком Украина", с которым СБУ подписала меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании.

Теги: #сбу #сепаратизм #информкампания
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